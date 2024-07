Prinz William: Schon vor England gegen Spanien stand es ihm ins Gesicht geschrieben

Während Kate Middleton in Wimbledon die Fans des Tennissports begeistert, sorgt Prinz William mit seiner Anwesenheit beim großen EM-Finale für Aufsehen! Der Royal zeigt seit frühen Kindheitstagen seine leidenschaftliche Liebe zum Fußball. Besonders eifrig unterstützt er Aston Villa, den Club aus seiner Heimatregion West Midlands – und ein bestimmter Spieler lässt das Herz des 42-Jährigen nun höher schlagen!

Prinz William hat Grund zur Freude

Fußballfans weltweit fiebern dem großen Finale der EM in Berlin entgegen. Wenn England auf Spanien trifft, leuchten nicht nur die Augen der Zuschauer, sondern auch die der prominenten Gäste. Extra für das Endspiel seines Heimatlandes reiste Prinz William nach Berlin, um die englischen Spieler anzufeuern und die Daumen für den Sieg zu drücken.

Doch William hat noch einen weiteren Grund zur Freude: Am vergangenen Mittwoch sah er, wie England die Niederlande im Halbfinale mit 2:1 besiegte und sich so den Einzug ins EM-Finale sicherte. Das Siegtor erzielte Ollie Watkins, der zufällig für Williams geliebtes Aston Villa spielt – ihm schrieb der Prinz eine rührende Widmung.

Prinz William kann es nicht mehr für sich behalten

Die Begeisterung des Prinzen war deutlich zu spüren, als er sich nach dem Spiel auf „X“ zu Wort meldete und dem 28-jährigen Spieler ein Lob aussprach. „Was für eine Schönheit, Ollie! Glückwunsch an England! #EURO2024 Finalisten“, schrieb der zukünftige König voller Stolz.

Als Präsident des englischen Fußballverbands sah sich Prinz William während der EM 2024 bereits mehrere Spiele an. Auch König Charles ließ es sich nicht nehmen, der englischen Mannschaft zu gratulieren, und teilte eine humorvolle und persönliche Nachricht in den sozialen Medien, in der er für ein stressfreies Finale plädierte.

Bereits 2015 erklärte Prinz William gegenüber der BBC, warum er seit so vielen Jahren ein treuer Anhänger von Aston Villa ist: „Vor langer Zeit in der Schule habe ich mich sehr für Fußball interessiert. Ich habe mich nach Vereinen umgesehen. Alle meine Freunde in der Schule waren entweder ManUnited- oder Chelsea-Fans, und ich wollte nicht den gewöhnlichen Mannschaften folgen.“