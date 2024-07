Prinz William soll sie beleidigt haben: Briten zeigen Foto DIESER SPD-Politikerin

Es war sicherlich kein leichter Abend für Prinz William und seinen ältesten Sohn, Prinz George. Extra aus England angereist, wollte sich das Vater-Sohn-Duo einen schönen Abend im Stadion machen und dabei möglichst noch die eigene Mannschaft gewinnen sehen.

Das jedoch sollte nicht funktionieren. Die Engländer konnten sich im EM-Finale nicht gegen Spanien durchsetzen, und Prinz William und Prinz George, die 90 Minuten lang mitgefiebert hatten, wirkten deutlich angespannt und unzufrieden.

Was war da mit Prinz William?

Das jedoch schien einer Frau relativ egal gewesen zu sein, wie der „Mirror“ nun schreibt. Diese hatte den künftigen König von England in ein Gespräch verwickelt, was ihm so gar nicht zu schmecken schien.

Nach der Unterhaltung soll William sogar eine kuriose Beleidigung herausgerutscht sein, wie eine Lippenleserin gesehen haben will. Die Dame, die von der britischen Presse lediglich als „unknown woman“, also unbekannte Frau beschrieben wird, habe den 42-Jährigen auf der Tribüne angesprochen. Nach dem Gespräch, so Lippenleserin Nicola Hinkling, habe William das Wort „sausage“ also „Wurst“ gemurmelt haben.

Prinz William und Prinz George im Olympiastadion Berlin

Brisant: Auf den Bildern, die der „Mirror“ von der Aktion zeigt, ist die SPD-Politikerin Franziska Giffey, die ehemalige regierende Bürgermeisterin von Berlin zu erkennen. Ob William sie nun wirklich als „Wurst“ bezeichnet habe, die Lippenleserin sich vertan hat, oder der „Mirror“ nicht das korrekte Bild zur Szenerie gefunden hat, ist unbekannt.

Klar ist: Die Laune von William und George dürfte nach der Niederlage gegen die Spanier nicht die beste gewesen sein. Und nach dem spannenden Spiel, das erst kurz vor Schluss durch den Treffer des spanischen Nationalspielers Mikel Oyarzabal entschieden wurde, könnte man etwas Emotionalität wohl auch nachvollziehen.