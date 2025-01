Prinz William offen: „Catherine und ich waren schockiert“

Das neue Jahr begann mit einer Tragödie, die weltweit für Entsetzen sorgte. Bei einem Attentat in der Silvesternacht in New Orleans starben 15 Menschen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Ein Mann fuhr in einem beliebten Ausgehviertel mit einem Auto in eine Menschenmenge und riss damit Unschuldige in den Tod.

Nach dem Vorfall sorgt nun eine weitere traurige Nachricht für Bestürzung. Unter den Todesopfern befindet sich ein Bekannter der britischen Royals. Auf Instagram teilen Prinz William und Ehefrau Kate Middleton jetzt ihre Anteilnahme.

Prinz William meldet sich zu Wort

Nach dem Attentat in New Orleans herrscht traurige Gewissheit: Unter den Todesopfern befindet sich der Brite Edward Pettifer, ein 31-Jähriger aus dem Londoner Stadtteil Chelsea. Bei dem Mann handelt es sich um den Stiefsohn einer ehemaligen Mitarbeiterin der königlichen Familie – ein Umstand, der offiziell von Prinz William und Prinzessin Kate bestätigt wurde.

Auf ihrem Instagram-Account äußerte sich das Paar: „Catherine und ich sind schockiert und traurig über den tragischen Tod von Ed Pettifer. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie Pettifer und all den unschuldigen Menschen, die auf tragische Weise von diesem schrecklichen Anschlag betroffen sind.“

König Charles III. soll informiert sein

Auch die Angehörigen des jungen Mannes meldeten sich zu Wort. In einem emotionalen Statement betonte die Familie: „Die gesamte Familie ist erschüttert über die tragische Nachricht von Eds Tod in New Orleans. Er war ein wunderbarer Sohn, Bruder, Enkel, Neffe und ein Freund für so viele. Wir werden ihn alle schrecklich vermissen. Wir bitten darum, dass wir den Verlust von Ed als Familie in Ruhe betrauern können.“

Wie „Sky News“ berichtete, wurde Prinz Williams Vater, König Charles III., persönlich über den Tod von Edward Pettifer informiert. Der Monarch soll seine tiefe Trauer ausgedrückt und der Familie sein Beileid ausgesprochen haben.