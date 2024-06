Prinz Harrys unglaublicher Spitzname – sogar Charles und Diana nannten ihn so

Prinz Harrys Leben verlief an vielen Stellen nicht so, wie er sich gewünscht hätte. Bereits seine Kindheit war anders als die vieler Gleichaltriger und auch als Erwachsener lief vieles nicht so, wie der Sohn von König Charles III. sich das vorgestellt hatte.

Nicht nur die Erwartungen der Öffentlichkeit und der Royal Family mach(t)en dem Prinzen zu schaffen, sondern maßgeblich auch ein Spitzname, den er bis heute nicht loswird und den schon seine Eltern und sogar die Queen verwendeten.

Prinz Harry: Diesen Spitznamen trägt er bis heute

Dass Prinz Harry nie der glücklichste Royal war, wurde jedem spätestens bewusst, als der Sohn von König Charles III. 202o die Reißleine zog und mit seiner Frau Meghan Markle nach Amerika auswanderte. Damit kehrte er nicht nur den königlichen Verpflichtungen den Rücken, sondern auch seinem Leben im goldenen Käfig.

Von Geburt an lebte der Zweitgeborene von Charles und Diana in einem Palast und merkte schnell, dass er nicht irgendein Kind ist. Er war der Bruder des Thronfolgers William und somit die Reserve auf den Thron, sollte diesem etwas zustoßen. Mit dem Begriff Spare (deutsch: Reserve) kam Harry daher bereits in jungen Jahren in Berührung.

Nicht nur Charles und Diana – auch sie nannten Harry so

Seine Eltern nannten den Prinzen häufiger so und auch Prinz Philip und die Queen haben ihn laut eigenen Aussagen immer wieder als Spare bezeichnet. In seinem gleichnamigen Buch erklärt er, dass dieser Spitzname seitens seiner Familie mit keiner Verurteilung oder Zweideutigkeit verbunden gewesen wäre. „Ich war der Schatten, die Stütze, der Plan B“, schreibt Prinz Harry.

Nicht unbedingt das, was Kindern Mut und Selbstbewusstsein schenkt. Auch wenn Prinz Harry in seinem Buch gefasst über die Bezeichnung berichtet, so wirklich gefallen haben dürfte sie ihm nicht. Denn auch die Medien übernahmen sie und bezeichneten Williams Bruder regelmäßig als Spare.

Bis heute verfolgt Prinz Harry dieser Spitzname. Und loswerden wird er ihn vermutlich nie. Ein Schicksal, mit dem sich Harry aber vermutlich bereits abgefunden hat.