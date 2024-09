Prinz Harry: Freundin packt aus! SO tickt er hinter den Kulissen

Knapp vier Jahre nach seiner Auswanderung in die USA scheint Prinz Harry die Gunst des britischen Königshauses immer noch nicht zurückerlangt zu haben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan und seinen zwei Kindern lebt der 40-Jährige mittlerweile in Kalifornien.

Sein kleines Familienleben hält Prinz Harry weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Früher galt der Sohn von König Charles III. als wilder Party-Prinz, heute ist wenig über die Lebensweise von Harry bekannt. Doch nun spricht eine gute Freundin des Prinzen über seine besten Charaktereigenschaften und die werden den ein oder anderen Fans der Royals überraschen.

Seltener Einblick in Prinz Harrys Privatleben

Die Journalistin Bryony Gordon hat eine eigene Kolumne in der britischen Zeitschrift „Daily Mail“ und plaudert in ihrem neusten Artikel aus dem Nähkästchen. Nach eigener Aussage ist sie seit rund acht Jahren mit dem Royal befreundet und hat daher umfassende Einblicke in sein Privatleben. Den Charakter von Prinz Harry beschreibt Gordon als „nett, witzig und alles in allem verdammt normal“. Die Gerüchte, die sie häufig über den Prinzen hört, seien Rufmord und würden nicht der Wahrheit entsprechen.

Die Redakteurin stellt klar, dass die falschen Anschuldigungen „keine Ähnlichkeit mit dem Mann haben, den ich als Freund schätze, der sich leidenschaftlich um verletzte Veteranen kümmert und der mehr als die meisten anderen dafür getan hat, die Wahrnehmung der psychischen Gesundheit in diesem Land zu verändern.“ Gordon scheint an dem beeindruckenden Charakter von Prinz Harry keine Zweifel zu haben.

Zu verschiedenen Gelegenheiten verbrachte Bryony Gordon sogar im privaten Kontext Zeit mit Prinz Harry und Meghan Markle. Nach einem Besuch in ihrem Anwesen verabschiedete das royale Paar die Journalistin dann sogar mit einem Glas selbst gemachter Marmelade. Harry und Meghan seien „ein ganz gewöhnliches Paar, das sich in einer absolut außergewöhnlichen Situation befindet.“

In einer Sache ist sich die Redakteurin außerdem sicher: „Sie haben keine Starallüren und wollen nichts anderes tun, als ihre Kinder vor einer zunehmend digitalen Welt zu schützen, die nichts lieber tut, als das Schlimmste im Menschen zu sehen. Eine Welt, die vergisst, dass eine Person, egal wie prominent sie ist, nur ihr Bestes tut, wie jeder andere auch.“

Das Bild, dass die Journalistin von Prinz Harry und Meghan Markle zeichnet, wird die Fans des royalen Paares sicherlich erfreuen.