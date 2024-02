Prinz Harry: Darum musste er König Charles schon nach 30 Minuten wieder verlassen

Nachdem die Schockdiagnose von Prinz Charles die Runde machte, rückt jetzt auch Prinz Harry wieder ins Rampenlicht. Der Sohn des an Krebs erkrankten Monarchen, welcher nach seinem Rückzug aus der Königsfamilie in die USA auswanderte, besuchte diesen nun in London, um nach seiner Diagnose Zeit mit ihm zu verbringen.

Nun sprach Prinz Harry in einem neuen Interview mit dem TV-Sender „Good Morning America“ über den Gesundheitszustand von König Charles. Das Kamerateam begleitete Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle zunächst aufgrund der Vorbereitungen zu den „One Year to Go“-Veranstaltung bezüglich der „Invictus Games“ in Whistler, Kanada. Das Sportereignis, an dem durch Einsätze verletzte und seelisch erkrankte Soldaten teilnehmen können, wurde 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen.

Erste Details zum Gesundheitszustand Charles wurden jetzt veröffentlicht

Während der Interview-Begleitung wurde Prinz Harry auch auf den Gesundheitszustand von König Charles angesprochen. Davon wurden jetzt erste Details veröffentlicht.

Das Verhältnis zwischen dem Herzog von Sussex und König Charles gilt seit Harrys Rückzug aus Pflichten der royalen Familie immer noch als zerrüttet. Dass er seinen Vater jetzt das erste Mal nach dem Tod der Queen im Jahr 2022 privat wiedertraf, zeigt jedoch einen ersten Annäherungsversuch.

Prinz Harry: Verlassen des Gesprächs nach 30 Minuten

Dies konnte jedoch niemand ahnen: Prinz Harrys Besuch entpuppte sich nur als kurze Stippvisite. Denn wie ein Insider jetzt berichtete, dauerte das Gespräch gerade mal 30 Minuten.

Dennoch ließ Prinz Harry „Good Morning America“ wissen, dass er seine Familie liebe. Weiterhin sprach er aus: „Die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen und meinen Vater zu sehen und Zeit mit ihm zu verbringen – dafür bin ich sehr dankbar.“ Dass das Gespräch jedoch nur so kurz dauerte, hat einen traurigen Grund!

Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Die britische Zeitung „Sun on Sunday“ berichtete zunächst, dass Prinz Harry gemeinsam mit Prinz Charles ein längeres Gespräch geplant hatte. Wie ein Insider jetzt berichtete, hat der kurze Besuch einen traurigen Grund: „Die Befürchtung war, dass sie Prinz Harry nie wieder loswerden würden.“

Hat das Königshaus Angst, dass sich Prinz Harry wieder zu stark in die Familie einmischen könnte? Bereits vor einigen Tagen wurde von der „Daily Mail“ berichtet, dass er wieder mehr royale Pflichten nach der Erkrankung seines Vaters übernimmt. Der Moderator der „GMA“ sprach Prinz Harry zudem auf einen „Wiedervereinigungseffekt“ an, den Prinz Charles nun durch seine Erkrankung nach sich zieht.

Ob ein 26-stündiger Aufenthalt in London jedoch seitens Harrys zu einer Wiedervereinigung mit seiner Familie führen kann, ist wohl kaum realistisch.