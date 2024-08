Drama bei Prinz Harry: Es dauerte nur drei Monate

Für Prinz Harry mag es einfach nicht rundlaufen. Seit er gemeinsam mit Ehefrau Meghan dem Königshaus den Rücken gekehrt hat, blieb der erhoffte große Erfolg in den USA bislang aus.

Doch nicht nur beruflich sieht es so lala aus, auch personell scheint es für den Sohn von König Charles nicht wirklich gut zu laufen. Ein wichtiger Mitarbeiter geht bereits wieder drei Monate, nachdem er seine Stelle angetreten hatte.

Prinz Harry verliert Mitarbeiter

Ob die Arbeit für und mit Prinz Harry zu herausfordernd ist? Diese Frage könnte man sich mit Blick auf die Personalie Josh Kettler durchaus stellen. Der erfahrene PR-Experte hatte zuletzt als „Chief of Staff“, also Stabschef, für den Royal gearbeitet und hat nun hingeschmissen.

Nur drei Monate hat er seine Arbeit ausgeübt. Offenbar passte es irgendwie nicht für Kettler und so muss Prinz Harry die so wichtige Stelle nun neu besetzen. Der „Chief of Staff“ arbeitet direkt mit dem Sohn von König Charles zusammen und dient ihm als rechte Hand.

So viele Mitarbeiter von Harry und Meghan schmissen bereits hin

Bei Terminen und Auslandsreisen begleitet dieser den Adeligen und steht ihm auch sonst in allen Angelegenheiten als Berater und Assistent zur Seite. Wer in Zukunft das Amt bekleiden wird, ist bislang nicht bekannt.

Fest steht: Leicht werden dürfte die Suche nach einem geeigneten Kandidaten nicht. Berichten zufolge sollen Harry und Meghan seit ihrer Hochzeit 2018 18 Mitarbeiter verlassen haben. Das Paar gilt nicht gerade als einfach.

Ob sie es dennoch schaffen werden, jemanden zu finden, der ihren Erwartungen entspricht und den sie länger halten können als Kettler, bleibt abzuwarten.