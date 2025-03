Prinz Harry: Ultimatum! Jetzt muss es schnell gehen

Er kehrte seiner royalen Heimat den Rücken, um in Kalifornien mit Meghan Markle und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet ein neues Leben aufzubauen. Freiheit, Sonne, Unabhängigkeit – das war Prinz Harrys große Vision! Doch jetzt gerät sein Traum vom glücklichen Leben in den USA ins Wanken.

Harrys dauerhafter Wohnsitz ist von einem Rechtsstreit um sein Visa bedroht, der nun einen neuen Höhepunkt erreicht – jetzt muss alles ganz schnell gehen!

Prinz Harry: Die Uhr tickt!

Der Rechtsstreit in den USA zwischen Prinz Harry und der „Heritage Foundation“ spitzt sich zu. Plötzlich ist unklar, ob er tatsächlich für immer bleiben darf – oder ob ihm sogar die Abschiebung droht!

Wie britische Medien („Daily Mail“, „The Sun“) berichten, hat Richter Carl Nichols, ein von US-Präsident Donald Trump ernannter Jurist, eine brisante Entscheidung getroffen: Drei von vier Dokumenten aus Harrys Visum-Akte sollen bis Dienstag (18. März) offengelegt werden! Sollte sich darin ein fataler Fehler verbergen, drohen dem Prinzen ernste Konsequenzen. Der Stein kam nach Harrys eigenen Enthüllungs-Memoiren ins Rollen.

Prinz Harry muss zittern

In seiner Autobiografie „Spare“ gab Prinz Harry offen zu, in der Vergangenheit Kokain, Marihuana und psychedelische Pilze konsumiert zu haben. Ein brisantes Geständnis, denn die konservative Denkfabrik „Heritage Foundation“ fordert jetzt Klarheit darüber, ob Harry diese Drogen-Eskapaden in seinem US-Visumantrag offengelegt hat oder ob er etwa gelogen hat.

+++König Charles III. erreicht traurige Nachricht – Sohn Harry geht drastischen Schritt+++

Die „Heritage Foundation“ setzt sich vehement dafür ein, dass Harrys Visum-Dokumente publik werden. Ihr Argument: Amerikanische Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, ob der Prinz nach den gleichen Regeln behandelt wurde wie jeder andere Einwanderer.

Mehr News aus der Welt der Royals:

Sollte sich herausstellen, dass der Prinz falsche Angaben gemacht hat, könnte das schwerwiegende Folgen haben: Ein Entzug seines Visums oder sogar eine Abschiebung wären mögliche Szenarien. Die US-Einwanderungsbehörden nehmen Verstöße gegen die Regeln sehr ernst, selbst bei prominenten Persönlichkeiten. Die Uhr tickt! Wird Harrys Amerika-Traum zum Albtraum? Die kommenden Tage werden wohl Klarheit bringen.