Prinz Harry: Alles deutet darauf hin – Freunde schmieden einen Plan

Seit Jahren residieren die britischen Royals schon in ihrer Heimat Großbritannien, hinter den Mauern des Kensington Palastes. Doch einer von ihnen brach vor rund vier Jahren mit den Traditionen und lebt seitdem fernab der Krone: Prinz Harry. 2020 traten er und seine Frau Meghan Markle als arbeitende Royals zurück und verlagerten ihren Lebensmittelpunkt zunächst nach Kanada, dann nach Kalifornien.

Doch die Gerüchteküche brodelt regelmäßig um eine mögliche Rückkehr Harrys in den Schoß seiner Familie. Jetzt sollen sogar seine Freunde Pläne schmieden!

Kehrt Prinz Harry zurück?

Es war eine Schockwelle, die das ganze Netz flutete: der Austritt von Prinz Harry und Meghan Markle aus dem britischen Königshaus. Als dann auch noch das Enthüllungsinterview sowie eine Netflix-Serie der Royals ans Licht kam, schien der Bruch mit der Familie endgültig. Auch vier Jahre später sind die Fronten zwischen Prinz Harry und seinen Verwandten noch verhärtet. Doch kommt jetzt alles anders?

Einige Zeichen deuten darauf hin, dass der Herzog von Sussex doch wieder zu seinen Wurzeln zurückkehren könnte. „Gala“ erfuhr von einem Freund Harrys, dass bereits eine geheime Operation im Gange sei. Das Ziel: Den Prinzen zurück nach Großbritannien zu befördern.

Prinz Harrys Freunde werden deutlich

Der Plan der alten Clique Harrys hat sogar einen Namen: „Operation Bring Harry In From The Cold.“ So erzählt ein Freund: „Wir vermissen unseren alten Kumpel Harry sehr und würden ihn gern wieder hier in England haben. Wenn er uns braucht, kann er sich auf uns verlassen.“

Gerade erst feierte der Prinz seinen 40. Geburtstag (15. September) und soll deshalb besonders nostalgisch geworden sein, wie ein Freund weiter auspackt. „Harry fühlt sich zunehmend isoliert in Kalifornien, deshalb sucht er gerade wieder vermehrt Kontakt zu seinen alten Kumpels aus der Heimat“, zitiert „The Sun“ seine engen Vertrauten. Er schreibe sogar „seltsame Whatsapp­-Nachrichten.“

Doch die „Operation Harry“ hängt nicht nur vom guten Willen seiner Freunde ab, sondern auch von seinem Bruder, Prinz William. Denn wie „Gala“ weiß, ist der Austritt aus den eigenen Reihen für seinen älteren Bruder immer noch unverzeihlich. Ob schon bald alles im Zeichen der Rückkehr und Versöhnung steht, wird sich mit der Zeit zeigen.