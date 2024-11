Prinz Harry will es wagen – ohne Meghan Markle!

Die Stimmung im britischen Königshaus zwischen Prinz Harry und seiner Familie hat sich noch nicht gebessert. Seit der jüngste Sohn von König Charles III. mit seiner Frau Meghan Markle vor einigen Jahren England den Rücken zukehrte, um in den USA ein neues Leben abseits der royalen Pflichten zu führen, hat sich auch die Beziehung zu seinem Vater und Bruder geändert.

Seine Interviews und seine Buch-Veröffentlichung trugen nicht gerade dazu bei, dass die Royals wieder auf einen familiären Nenner kommen. Im Gegenteil: Es herrscht Funkstille. Doch Prinz Harry scheint davon nun genug zu haben.

Laut einer Royals-Expertin plant der 40-Jährige, etwas an seinem Verhalten zu ändern – ohne seine Frau Meghan Markle.

Prinz Harry will es tun – ohne Meghan Markle

Wie eine Expertin laut des britischen „Express“ erzählt, will Prinz Harry seine Heimat anscheinend künftig gerne immer öfter besuchen. Bislang ging er lediglich seinen Pflichten nach, wenn große Anlässe auf dem Programm standen, besuchte seine Familie währenddessen aber nie persönlich.

Charlotte Griffiths erklärte laut dem „Express“ gegenüber „GB News“: Ich denke, dass Harry immer öfter die UK besuchen wird. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn er an Weihnachten käme, aber er wird alleine kommen.“

Mit alleine meint die Expertin ohne Meghan. „Ich denke auf keinen Fall, dass Meghan kommen wird. Es könnte sein, dass sie Weihnachten in Portugal verbringen und er rüberfährt, um seine Familie zu sehen.“

Was Griffiths aber nicht denkt, ist, dass Prinz Harry offiziell nach Balmoral eingeladen wird, wo die Royals alljährlich das Weihnachtsfest verbringen. „Sie fühlen sich nicht entspannt, wenn er in Balmoral mit ihnen ist, also denke ich nicht, dass er direkt dort auftauchen wird“, so die Expertin weiter.

Ob Prinz Harry tatsächlich das Fest der Liebe mit seinen einstigen Lieben verbringt, wird sich aber erst noch zeigen. Noch weiß nur der Prinz selbst, wie weit er gehen würde, um wieder etwas mehr Harmonie in die angespannte Situation zu bringen.