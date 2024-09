Prinz Harry und Meghan Markle: Klares Statement kurz vor US-Wahl

Am 5. November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Dortzulande ist die Stimmung ordentlich aufgeheizt. In den letzten Wochen bekennen sich auch immer mehr Prominente für Kamala Harris oder Donald Trump. Doch wie stehen Prinz Harry und Meghan Markle zur Präsidentschaftswahl? Die Ex-Royals machen nun eine eindeutige Ansage.

Prinz Harry und Meghan Markle beziehen Stellung

Seit 2020 leben Prinz Harry und Meghan Markle in den Vereinigten Staaten. Nachdem es im britischen Königshaus zu ordentlich Zoff zwischen dem Ex-Royal und seiner Familie kam, kehrte der zweifache Vater seiner Heimat den Rücken. Seither sind die Fronten mit Prinz William und Co. verhärtet.

2020 ging jedoch nicht nur der „Megxit“ durch die Medien, sondern auch die Präsidentschaftswahl. Im Rahmen der Wahlkampagnen haben sich auch Meghan Markle und Prinz Harry öffentlich gegen Donald Trump und für Joe Biden ausgesprochen. Werden sie in diesem Jahr wieder so handeln?

Prinz Harry und Meghan Markle mit deutlicher Ansage

Wie es scheint, will sich das Ehepaar in diesem Jahr weitestgehend aus der politischen Diskussion raushalten. Mit einer Kampagne ihrer „Archewell“-Stiftung wollen sie lediglich dazu aufrufen, überhaupt wählen zu gehen!

Auf der Homepage steht: „Wählen ist nicht nur ein Recht; es ist eine grundlegende Möglichkeit, das Schicksal unserer Gemeinschaften zu beeinflussen. Bei der Archewell Foundation sind wir uns bewusst, dass bürgerschaftliches Engagement, unabhängig von der politischen Partei, das Herzstück einer gerechteren und gleichberechtigteren Welt ist. Durch die Teilnahme an Initiativen wie dieser möchten wir die Botschaft verbreiten, dass jede Stimme zählt.“

Weiter heißt es: „Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass jeder Wahlberechtigte informiert ist und die Möglichkeit hat, an der Gestaltung der Zukunft Amerikas mitzuwirken.“ Wie es scheint, schlagen sich Meghan Markle und Prinz Harry dieses Jahr nicht öffentlich auf eine Seite.