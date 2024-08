Prinz Harry und Meghan in Lebensgefahr: Bild zeigt das ganze Ausmaß

Es ist wohl eine der gefährlichsten Reisen ihres Lebens. Meghan Markle und Prinz Harry sind auf Einladung von Kolumbiens Vizepräsidentin Francia Marquez in das südamerikanische Land gereist, besuchen unter anderem die Städte Bogota, Cartagena und Cali. Eine Reise in eines der gefährlichsten Länder der Welt.

Wie groß das Ausmaß der Gefahr wirklich ist, zeigt ein Foto, das nun von der britischen Zeitung „Daily Mail“ veröffentlicht wurde. Es zeigt, wie das Sicherheitspersonal des Duke und der Duchess of Sussex einen kugelsicheren Schutzschild über Harry und Meghan halten, um sie vor einem Attentat zu schützen.

Meghan Markle und Prinz Harry in Kolumbien

„Bei jeder Veranstaltung, an der das Paar teilnahm, wurde der Mann – ein Mitglied des örtlichen Sicherheitspersonals – dabei beobachtet, wie er vor dem Paar aus einem Fahrzeug sprang und dabei den Schild hielt“, heißt es in der „Daily Mail“.

Wie die Zeitung herausfand, würde der Schild auch genutzt, um Francia Márquez zu schützen, die schon mehrfach Opfer von Attentatsversuchen geworden war. Im vergangenen Jahr beispielsweise fand ihr Schutzteam sieben Kilogramm Sprengstoff vergraben auf einer Landstraße, die zum Haus der Politikerin in der südwestlichen Provinz Cauca führte. Zwei Monate zuvor waren ihr Vater und ihr Neffe von bewaffneten Männern beschossen worden. Nur durch Glück konnten sie unverletzt entkommen.

Und so bleibt nur zu hoffen, dass Meghan Markle und Prinz Harry ihren Besuch in Kolumbien unbeschadet überstehen und gesund und munter in die USA zurückkehren können.

Warum sie sich diese Reise überhaupt angetan haben? Unklar. Ein kolumbianischer Anwalt jedenfalls glaubt, dass Meghan und Harry manipuliert worden seien. „Ich bin sicher, Meghan und Harry meinen es gut, aber alle hier reden darüber, wie offensichtlich sie manipuliert werden", so der Jurist.