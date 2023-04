Prinz Harry: Offiziell! Er darf zur Krönung kommen – doch es folgt eine bittere Klatsche

Es ist offiziell! Nachdem seit Wochen und Monaten spekuliert wurde, ob Prinz Harry und Meghan Markle zur Krönung von König Charles III. am 6. Mai eingeladen werden, folgt jetzt die Gewissheit.

Prinz Harry wird an der offiziellen Zeremonie teilnehmen, doch Meghan Markle und die Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet werden in Kalifornien bleiben. Das verkündet der Buckingham Palace nun in einer offiziellen Erklärung.

Prinz Harry darf kommen – Meghan bleibt zu Hause

Wochenlang wurde spekuliert: Kommen Prinz Harry und Meghan Markle zu der Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla? Oder ist der Bruch zwischen den Royals zu groß? Wie es scheint, hat der Palast jetzt eine Art Mittelweg gefunden. Am 6. Mai wird sich Prinz Harry unter die 2.000 Gästen mischen. Doch er wird alleine sein.

Denn Meghan Markle wird mit den beiden Kindern in ihrer Wahlheimat Kalifornien bleiben und sich das Spektakel wohl von dort aus anschauen. Es ist demnach das erste Mal, dass Prinz Harry nach der Veröffentlichung seines Enthüllungsbuch „Spare“ auf seine Familie treffen wird.

Prinz Harry ohne Meghan Markle in der Westminster Abbey

Auf Twitter überschlagen sich die Kommentare gerade so. Viele haben mit dieser Entscheidung des britischen Palastes gerechnet, doch sehen die Krönung ohne Meghan Markle und die Kinder kritisch:

„Was eine Überraschung. Sie macht ja auch keine Anstalt die familiären Probleme zu lösen und verweigert ihren Kinder ihre Familie.“

„Das ist die Erkenntnis daraus? Ganz klar, dass sie sie nicht mögen und sie nicht dort haben wollen.“

„Dass Meghan das Event verpassen wird, war vorherbestimmt. Wenigstens wird sie sich um die Kinder kümmern.“

„Klingt nach einem vernünftigen Kompromiss. Viel Glück für alle Beteiligten.“

„Wie enttäuschend! Ich hatte gehofft, dass beide nicht kommen.“

