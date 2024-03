Prinz Harry muss die Reißleine ziehen – der Grund ist bitter

Prinz Harry hat nervenaufreibende Wochen hinter sich. Zum einen wäre da die Krebs-Diagnose seines Vaters König Charles III. zu nennen. Doch das war längst nicht alles. Jetzt zieht der Wahl-Amerikaner die Reißleine.

Erst die Krankheit seines Vaters und dann DAS: In dem Prozess von Prinz Harry wurde ein Urteil gefällt – zum Nachteil des 39-Jährigen. Wird ihm deswegen jetzt alles zu viel?

Prinz Harry verliert vor Gericht

Die Entscheidung des britischen Innenministeriums, die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen 2020 abzuschaffen, war nicht rechtswidrig – Gerichts-Schlappe für den Bruder von Thronfolger Prinz William!

Wie das englischsprachige Medium „Mirror“ berichtet, zieht Harry deswegen jetzt wohl die Reißleine – und gönnt sich eine Auszeit mit Frau Meghan Markle und den Kindern. Die zwei wollen sich wohl erst einmal in der Öffentlichkeit rar machen. Das Pärchen soll sich nach der Niederlage vor Gericht in seinem Haus in Montecito (Kalifornien) aufhalten.

Prinz Harry legt gegen Urteil Berufung ein

Einverstanden ist Prinz Harry mit dem Urteil nicht. Angeblich soll er bereits Berufung eingelegt haben, wie der „Mirror“ weiterhin berichtet.

„Der Herzog bittet nicht um eine Vorzugsbehandlung, sondern um eine faire und rechtmäßige Anwendung der eigenen Regeln von Ravec, um sicherzustellen, dass er in Übereinstimmung mit der eigenen schriftlichen Politik von Ravec die gleiche Behandlung erhält wie andere“, heißt es von einem Vertreter.

