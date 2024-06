Prinz Harry & Meghan Markle: Einblick in private Räume – dieses Detail macht stutzig

Nachdem Prinz Harry und Meghan Markle dem Königshaus 2020 den Rücken gekehrt hatten und ins Ausland ausgewandert sind, änderte sich ihr Leben schlagartig. Nicht nur, dass sie von da an neue Einkommensquellen erschließen mussten, auch ein neues Zuhause abseits der Palastmauern musste her.

Kein einfaches Unterfangen! Doch im Promi-Hotspot Montecito in Kalifornien wurden sie schließlich fündig. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern ließen sich die Sussexes in einer Mega-Villa für 14 Millionen Dollar nieder. Wie sie dort genau leben, ist eigentlich unbekannt. Doch immer mal sickern Bilder durch, die Einblicke in das Heiligste der royalen Auswanderer geben, so wie auch jetzt.

Prinz Harry & Meghan Markle: So wuchs er auf

Von Geburt an lebte Prinz Harry im goldenen Käfig. Sein zu Hause war ein riesiger Palast, abgesichert durch hohe Mauern und Sicherheitskräfte, die rund um die Uhr das Areal bewachten. Bedienstete und jede Menge Annehmlichkeiten standen ihm, wann immer er wollte, zur Verfügung.

+++ Prinz Harry: Experte enthüllt Überraschendes – folgt die Rolle rückwärts? +++

Anders ist das heute bei seinen beiden Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet. Die Sprösslinge des 39-Jährigen wachsen weit entfernt vom Hof in Amerika auf. Meghan und er versuchen den beiden ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, soweit eben möglich.

Foto vom Kinderzimmer der Tochter von Prinz Harry & Meghan Markle aufgetaucht

Auf das Beste vom Besten müssen die Enkel von König Charles III. aber dennoch nicht verzichten. Ihr luxuriöses Haus verfügt über alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Es gibt unter anderem einen großen Pool, einen eigenen Spielplatz, jede Menge Platz zum Toben im gigantischen Garten und Kinderzimmer, die keine Wünsche offen lassen.

Die vier Wände von Lilibet verfügen beispielsweise über ein märchenhaftes Prinzessinnenbett, das einem Schloss gleicht und sogar mit einer Rutsche ausgestattet ist. Ein Fan-Account teilte ein entsprechendes Foto des Raums anlässlich des 3. Geburtstags der Tochter von Harry und Meghan.

Was viele einfach nur als „wunderschön“ empfinden, macht andere Nutzer unter dem Post stutzig. „Sie muss es satthaben in diesem luxuriösen Gefängnis“, kommentiert eine Frau spöttisch. Auch ein anderer User kann dem Kinderzimmer mit Prinzessinnenbett so gar nichts abgewinnen und schreibt: „Was für ein schlechter Geschmack.“ Wie in vielen Angelegenheiten spalten Prinz Harry und Meghan Markle auch mit der Einrichtung ihrer Kinderzimmer die Gemüter.