Prinz Harry und Meghan Markle äußern sich nach Kates Schock-Diagnose – Worte lassen tief blicken

Am Freitagabend (22. März) erstickte Kate Middleton alle Spekulationen um ihre Gesundheitszustand mit einer emotionalen Videobotschaft im Keim. Nun ist die Prinzessin von Wales endlich bereit, ihre Krebs-Erkrankung mit der Welt zu teilen (hier das ausführliche Statement).

Für die Briten und all ihre Fans war die Nachricht ein schlimmer Schock, zumal der Buckingham Palace in einer früheren Meldung eine Krebsdiagnose ausgeschlossen hatte. Doch ärztliche Nachuntersuchungen brachten den schrecklichen Befund ans Licht. In Windeseile ging die Nachricht im Netz viral und Kate Middleton wurde überhäuft von Genesungswünschen. Nun meldeten sich auch Prinz Harry und Meghan Markle zu Wort.

Harry und Meghan Markle wünschen „Gesundheit und Heilung“

Nachdem König Charles III. bereits bekundete, wie „stolz“ er auf seine Schwiegertochter sei, dass sie diesen mutigen Schritt gemacht hat, wartete die ganze Welt auch auf eine Reaktion von dem Bruder von Prinz William. Und sie folgte – wenn auch sehr kurz und knapp. „Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können“, teilte das Paar in einem kurzen Statement gegenüber „Harper’s Bazaar“ mit.

Sehr kühl und distanziert kommen die kurzen Genesungswünsche rüber, doch die „Pflichtaufgabe“ sollte damit erfüllt sein. Als König Charles III. seine Krebs-Erkrankung öffentlich machte, setzte sich Harry sofort in den nächsten Flieger und besuchte seinen Vater. Doch nach diesen knappen Worten kann wohl nicht davon ausgegangen werden, dass Prinz Harry wegen Kates Krankheit in nächster Zeit wieder einen Fuß auf britischen Boden setzen wird.

Dabei könnte Prinz William in dieser schwierigen Situation sicherlich mentale sowie geschäftliche Unterstützung gebrauchen. Doch die Kluft zwischen den Brüdern, die einst so eine enge Beziehung zueinander verband, scheint derzeit unüberwindbar. Das machte auch ein „gemeinsamer Auftritt“ bei der Gedenkveranstaltung der gemeinsamen Mutter Prinzessin Diana klar. Harry schaltetet sich nur per Videoschalte dazu. Zu einem gemeinsamen öffentlichen Treffen kam es zuletzt 2022 bei der Beerdigung von Queen Elisabeth II.