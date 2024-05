Prinz Harry gewinnt gegen Meghan – es betrifft ihre Kinder

Eigentlich wirken Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle stets harmonisch und liegen auf einer Wellenlänge, wie vergangene Zeiten bewiesen. Beide Royals nutzten ihr neues Leben abseits des britischen Königshauses, um in diversen Formaten über die Königsfamilie auszupacken. Über Netflix, in Büchern oder TV-Interviews. Und beide genießen die neue familiäre Ruhe in den USA.

Doch in einer Sache sind sich Prinz Harry und Meghan Markle nicht ganz einig. Es betrifft ihre Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet.

Prinz Harry siegt gegen eigene Frau Meghan

Der Punkt geht offenbar an König Charles‘ jüngsten Sohn Prinz Harry! Doch worum handelt es sich überhaupt genau?

Auch interessant: König Charles III. geht drastischen Schritt: Letzte Chance für Prinz Harry und Meghan Markle?

Ein Insider, den der britische „Express“ unter Berufung auf die „Sun“ zitiert, behauptet nun, Prinz Harry habe gegen Ehefrau Meghan „eindeutig gewonnen“ wegen der Entscheidung des Paares, seine beiden Kinder nicht in seine neuen Netflix-Shows einzubeziehen.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex arbeiten derzeit an zwei neue Serien für den Streaming-Riesen – in einer davon geht es um „die Freuden des Kochens, der Gartenarbeit, der Unterhaltung und der Freundschaft“, und die zweite wird während der US Open Polo Championship gedreht.

Prinz Harry: Kein Netflix-Auftritt seiner Kids

Wie nun berichtet wird, werden weder Prinz Archie noch Prinzessin Lilibet in einer der beiden Shows auftreten, da Harry seine Kids von der Öffentlichkeit fernhalten möchte. Meghan dagegen soll daran interessiert sein, sie der Welt zu zeigen.

Der Insider erklärt dazu nun: „Harry und Meghan waren sich nicht immer einig darüber, wie sehr sie ihre Kinder den Medien aussetzen sollten, aber in diesem Fall hat Harry eindeutig gewonnen.“

Kein Wunder, dass Prinz Harry nicht hellauf begeistert davon ist, seine Kinder der Welt zu zeigen, immerhin weiß er es als Royal selbst von klein auf, wie es ist, im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Eine Tatsache, die dem 39-Jährigen in der Vergangenheit nicht nur einmal zu schaffen gemacht hat.