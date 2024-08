Prinz Harry muss bitter einstecken – jetzt zieht Meghan an ihm vorbei

Prinz Harry und Meghan Markle sind erneut auf einer besonderen Mission unterwegs – dieses Mal auf Einladung von Kolumbiens Vizepräsidentin Francia Márquez. Das royale Paar reist erstmals nach Kolumbien, um im Rahmen ihrer Archewell Foundation eine Reihe von Terminen wahrzunehmen.

Doch gleich zu Beginn ihrer Tour sorgte Meghan für einen peinlichen Moment, der Prinz Harry sichtlich in Verlegenheit brachte.

Prinz Harry muss einstecken

Der erste Stopp ihrer Kolumbienreise führte den Herzog und die Herzogin von Sussex in eine Schule, wo sie sich mit den Schülern und Lehrkräften austauschten. Vor den Augen der Anwesenden zeigten sich Harry und Meghan gewohnt verliebt und turtelnd – ganz so, wie man es von ihnen kennt. Öffentliche Zärtlichkeiten sind schließlich ein Markenzeichen des Paares. Doch die vermeintliche Harmonie wurde in einem unbedachten Moment auf die Probe gestellt.

+++König Charles III. außer sich – neue Aufnahmen aufgetaucht+++

Die Lippenleserin Nicola Hickling enthüllte gegenüber dem „Mirror“ einen peinlichen Augenblick zwischen den beiden. Während eines Gesprächs mit einem Schüler wollte Harry etwas sagen, doch Meghan fiel ihm ins Wort und sprach zuerst mit dem Jungen. In einem Clip ist zu sehen, wie Harry abrupt verstummt und sich zu seiner Frau umdreht, die den weiteren Ablauf bestimmt und ihm mit einem Nicken den Weg weist.

Prinz Harry: Expertin spricht Klartext

„Harry wollte gerade etwas sagen, als Meghan ihn unterbrach und zuerst sprach“, so Hickling. Auch als das Paar das Büro der Vizepräsidentin verließ, zeigte sich die Herzogin von Sussex als die bestimmende Kraft. Laut Hickling murmelte Meghan leise „Hand“, bevor Harry prompt reagierte und ihr seine Hand reichte.

Judi James, Expertin für Körpersprache, analysierte Meghans Auftreten während der Reise und bemerkte ihr ausgeprägtes Selbstbewusstsein. „Sie wirkt völlig in ihrem Element, fast so, als hätte sie ihr ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet“, so James gegenüber dem „Mirror.“ „Ihre Schultern sind gespreizt, ihre Ellbogen gestützt, während sie ihre Designertasche in einer Hand trägt und sich von Harry mit der anderen führen lässt“, führt die Expertin weiter aus.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, dass Meghan wohl nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in ihrer Ehe die Zügel in der Hand hält – und dabei selbst Prinz Harry gelegentlich in eine unangenehme Lage bringt.