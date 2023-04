Prinz Harry: Neue Demütigung – warum tut ihm König Charles DAS an?

Am 6. Mai 2023 schaut die ganze Welt auf London. Es ist der Tag, an dem König Charles III. offiziell gekrönt wird. Ein Feiertag für die Royals und Menschen auf der ganzen Welt. Für Prinz Harry jedoch könnte es ein sehr schwerer Tag werden.

Nicht nur, dass der Exil-Royal ohne seine Frau Meghan Markle und die Kinder Archie und Lilibet nach England reisen wird. Prinz Harry wird auch nicht im engsten Kreise der Familie sitzen, wenn seinem Vater König Charles die Krone auf sein Haupt gesetzt wird.

Muss Prinz Harry ganz hinten sitzen?

Das zumindest behauptet Paul Burrell gegenüber „The Sun“. Nach Informationen des ehemaligen königliche Butlers wird Prinz Harry zehn Reihen hinter dem Rest der royalen Familie sitzen. Es werde während des Besuches keine Chance auf Versöhnung geben, ist sich Burrell sicher, er werde möglicherweise nicht einmal die Chance haben, ein paar Worte mit seinem Vater zu wechseln.

Es könnte aber auch durchaus ein Vorteil für Harry sein, so weit hinten zu sitzen, ist sich der Royals-Experte sicher. So könnte er nämlich schneller wieder verschwinden. „Er kommt, um seinen Fuß in die Tür zu setzen. Und er kommt, weil sein Vater das wollte. Sein Vater wird hocherfreut sein, dass seine beiden Söhne diesen unglaublichen Tag in seinem Leben miterleben können“, so Burrell.

Fliegt Prinz Harry direkt wieder heim?

Lange wird Harry aber nicht bei seiner Familie bleiben. So gehen Experten derzeit davon aus, dass der 38-Jährige nicht einmal 24 Stunden in England verbringen wird. „Er will nicht viel Zeit mit ihnen verbringen. Ich fürchte, es gibt keine Chance auf eine baldige Versöhnung. Ich denke, er wird von den Windsors sehr eisig empfangen werden“, erklärt Paul Burrell.

Eine andere Quelle verriet „The Sun“ jedoch, dass es auch Prinz Harrys Wunsch war, zur Krönung seines Vaters zu erscheinen. Er habe sogar versucht, vorab ein Gespräch mit seinem Vater zu führen. Der sei jedoch aufgrund des Stresses rund um die Krönung dazu nicht in der Lage gewesen. Du willst wissen, wie reich König Charles wirklich ist? Hier gibt es die Auflösung.