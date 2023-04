König Charles III: Krönung versinkt im Chaos – Army macht schlimme Entdeckung

In wenigen Tagen ist es soweit. Am 6. Mai wird König Charles III. endlich auch offiziell zum König gekrönt. Ein riesiges Ereignis, auf das die ganze Welt schauen wird. TV-Stationen aus der ganzen Welt werden ihre Bilder in London aufnehmen. Millionen Zuschauern werden vom Fernseher aus zuschauen, Hunderttausende werden die Straßen Londons säumen.

Da muss alles perfekt laufen. Jeder Schritt, jeder Marsch, jede Parade wird daher haargenau durchgeplant. Da passt ein Vorfall, wie nun in London geschehen, gar nicht ins Bild. Doch was war passiert? Was wirbelt die Krönung von König Charles III. so kurz vorab noch durcheinander?

König Charles III. wird am 6. Mai gekrönt

Es ist ein Drogenskandal, der Großbritannien kurz vor der Krönung erschüttert. So berichtet die britische Zeitung „The Sun“, dass zwei Coldstream Guards, die eigentlich am Montag (24. April 2023) mit den Proben für die Krönung beginnen sollten, ihre Drogentests nicht bestanden haben.

+++ Das Volk stellt sich gegen König Charles III. +++

Die beiden wurden positiv auf Kokain und Cannabis getestet, heißt es von „The Sun“, stehen daher kurz vor der Entlassung, wie ein Sprecher der Army bestätigt. Von der Army heißt es deutlich: „Wir tolerieren keinen Drogen-Missbrauch.“ Doch das ist nicht alles. So stecken noch immer vierzig Soldaten in Kenia fest, nachdem es den RAF-Jets, die sie eigentlich abholen sollten, verboten wurde, über den vom Krieg zerrütteten Sudan zu fliegen. Ein ziviler Flug soll die Soldaten nun zurück nach London bringen.

Chaos rund um die Krönung

„Niemand wird seine Pflichten für die Krönung versäumen“, heißt es dazu von der Army. Verständlich, schließlich ist Charles der Oberst der Elite-Einheit Coldstream. Zu seinen Ehren wird die Truppe in roten Tuniken und Bärenfellen zur Parade erscheinen.

Mehr Nachrichten zu König Charles III.:

Die Krönung von König Charles III. findet am sechsten Mai in London statt. In Deutschland werden mehrere Sender die Feierlichkeiten übertragen. Unter anderem werden ARD, RTL und Sat.1 über das Royals-Event des Jahres berichten. Unfassbar sind jedoch nicht nur die zu erwartenden Zuschauerzahlen. Auch beim Vermögen von König Charles bleibt dem Normalsterblichen die Spucke weg. Hier gibt es die irren Zahlen.