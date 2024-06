Prinz Harry: US-Star findet deutliche Worte: „Er ist ein Idiot“

Die Royals und die Lennons: Zwei Häuser voller Geschichte, doch aktuell herrscht alles andere als Harmonie.

Sean Ono Lennon (48), der musikalisch begabte Sohn der Legende John Lennon, hat nun in einer verbalen Tirade Prinz Harry doch tatsächlich als „Idiot“ bezeichnet und damit eine Welle der Kontroverse ausgelöst.

Prinz Harry erntet scharfe Kritik

Es begann mit einer scheinbar harmlosen Buchkritik auf X. Sean Ono Lennon griff in den sozialen Medien tief in die Kiste der Ironie und sparte nicht mit beißendem Spott zu Prinz Harrys Autobiografie „Spare“. „Meine lang erwartete Rezension von Prinz Harrys Autobiografie besteht aus zwei Worten“, so Lennon, bevor er seine vernichtende Meinung kundtat: „Spare me“ – was auf Deutsch so viel heißt wie „Verschone mich“. Autsch! Doch dabei soll es nicht bleiben.

Eine Begegnung mit dem Prinzen scheint seine Ansichten nur gefestigt zu haben: „Wir haben uns einmal getroffen. Das war, bevor ich erkannte, dass er ein Idiot ist.“ Und was als kleiner „Scherz“ begann, entwickelte sich schnell zu einer öffentlichen Schlammschlacht. „Es war ein Wortspiel. Aber er hat es verdient, dass man sich über ihn lustig macht“, erklärte Lennon. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Royal-Fans stehen hinter Prinz Harry

Während einige User in den sozialen Medien Prinz Harry verteidigten und auf seine tragische Vergangenheit hinwiesen, blieb Lennon bei seiner Meinung: „Es ist die Dummheit, die mich stört.“ Dabei betont er: „Nur weil ich einen Witz gemacht habe, heißt das nicht, dass ich kein Mitgefühl mit ihm habe.“

Als ein Royal-Fan behauptete, Lennon sei nur neidisch, weil Harry ein Bestsellerautor sei, konterte Lennon selbstbewusst mit einem Hinweis auf seinen eigenen kürzlichen Erfolg: „Ich meine, es ist mir egal, aber ich habe dieses Jahr einen Oscar gewonnen, also… ich denke, es geht mir gut.“

Lennon hatte den Oscar für den besten animierten Kurzfilm gewonnen, inspiriert von der Musik seiner Eltern John und Yoko. Es bleibt abzuwarten, ob Prinz Harry auf die Kommentare von John Lennons Sprössling antworten wird.