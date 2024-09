Prinz Harry wird 40: Diese Skandale von „Dirty Harry“ hat keiner vergessen

Prinz Harry, einst bekannt als der wilde „Dirty Harry“, steht kurz vor seinem runden Geburtstag. Bald 40 Jahre verbrachte der rothaarige Rotschopf stets vor den Augen der Öffentlichkeit. Dabei gleicht sein Leben einer Achterbahnfahrt, die von Skandalen und bedeutenden Entscheidungen geprägt ist. Unsere Redaktion fasst sie für euch zusammen.

Eines der berüchtigtsten Ereignisse war die Kostümparty 2005, bei der er in einer Nazi-Uniform erschien. Ein Vorfall, der für großes Aufsehen sorgte. In seiner Netflix-Doku „Harry & Meghan“ beschreibt er dies als „einen der größten Fehler“ seines Lebens, aus dem er viel gelernt habe. „Ich schämte mich zutiefst“, erzählte er. Ein Gespräch mit einer Holocaust-Überlebenden in Berlin sei dabei besonders prägend für ihn gewesen.

Prinz Harry: Skandale und Lektionen

2012 sorgten Nacktfotos aus einem Hotelzimmer in Las Vegas für Aufsehen, wo Prinz Harry ausgelassen feierte – in einer Suite, die stolze 5.100 Pfund pro Nacht kostete. Im Nachhinein sagte Prinz Harry dem Magazin „Man of the World“ über seine Partys: „Am Ende des Tages habe ich wahrscheinlich mich selbst enttäuscht, meine Familie enttäuscht und andere Menschen enttäuscht.“ Er fuhr fort: „Es war wahrscheinlich ein klassischer Fall von zu viel Armee und zu wenig Prinz.“

2020 sorgten Harry und Meghan mit ihrem Rücktritt als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie weltweit für Aufsehen. Ihr mutiger Schritt, ein unabhängigeres Leben zu führen, löste gemischte Reaktionen aus. Dennoch zeigte sich Königin Elizabeth (†96) unterstützend. „Meine Familie und ich stehen voll und ganz hinter Harrys und Meghans Wunsch, ein neues Leben als junge Familie zu beginnen“, hieß es in einer öffentlichen Mitteilung.

Mit ihrem Umzug nach Kalifornien begann für Harry und Meghan ein neues Kapitel. Ihr Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021 löste weltweit Diskussionen aus. Besonders Meghans Behauptungen gingen unter die Haut: Sie erklärte, dass Mitglieder der königlichen Familie angeblich „Gespräche darüber geführt hätten, wie dunkel [Sohn Archies] Haut sein könnte, wenn er geboren wird“.