Prinz Harry: Experte urteilt hart – „Ausgestoßener“

Vor einiger Zeit sickerte durch, dass Prinz Harry auf der Suche nach einem Zuhause in England sein soll. Der Sohn von König Charles möchte nach dem Megxit 2020 offenbar wieder mehr Zeit in seiner alten Heimat verbringen.

Eine Annäherung mit der Royal Family und das Ziel, wieder Aufgaben für das Königshaus zu übernehmen, könnten dahinterstecken. Einige vermuten auch, dass der 40-Jährige eine Rolle als Teilzeit-Royal anstrebt. Aber ist das denkbar? Ein Experte urteilte dazu jetzt hart!

Prinz Harry: Die ganze Welt spekuliert darüber

Wie wird die Zukunft von Prinz Harry aussehen? Über diese Frage zerbricht sich nicht nur der Rotschopf selbst den Kopf, sondern auch zahlreiche Royalsfans auf der ganzen Welt. Wild spekuliert wird dabei vor allem, ob er eines Tages wieder Termine im Namen der Krone absolvieren könnte.

Nachdem der Sohn von König Charles mit Meghan dem Königshaus nicht einmal zwei Jahre nach der Traumhochzeit den Rücken gekehrt hatte, schien das zunächst unvorstellbar. Immerhin gingen die beiden immer wieder hart mit Harrys Familie ins Gericht und äußerten schwere Vorwürfe.

„Ich sehe keinen Weg“

Trotz allem, was passiert ist, scheint der Prinz aber offenbar jetzt den Wunsch zu hegen, in offizieller Funktion zu agieren – zumindest in den Bereichen, die ihm am Herzen liegen. Dazu zählen das Militär und diverse Charitys, wie WellChild, Sentebale oder die Invictus Games.

Damit wäre er halb drinnen in der Königsfamilie und halb draußen. Ein Modell, das nicht funktionieren wird, wie Experte Phil Dampier laut der britischen „Sun“ klarstellte. Prinz Harry soll bereits zu Lebzeiten der Queen einen solchen Wunsch geäußert und eine klare Abfuhr bekommen haben.

„Ich sehe keinen Weg zurück für ihn, wenn er halb drin und halb draußen ist. Das wird einfach nicht funktionieren … er ist im Grunde ein Ausgestoßener und ein selbst auferlegter Ausgestoßener“, urteilt Dampier. Für ihn scheint eindeutig: So wie sich der 40-Jährige seine Zukunft vorstellt, wird es nicht laufen.