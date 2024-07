Prinz Harry: Insider packt aus – „Fotos der beiden zusammen waren verboten“

In einer neuen Biografie sorgt jetzt ein brisantes Detail in Großbritannien für Aufsehen: Zwischen Prinz Harry und Fußball-Legende David Beckham soll es Spannungen gegeben haben!

Die Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die Beziehung von Prinz Harry und Meghan Markle – und deren Umgang mit den Beckhams.

Prinz Harry ignorierte David Beckham

Meghan Markle soll Prinz Harry „befohlen“ haben, David Beckham bei den Invictus Games im Jahr 2018 zu ignorieren. Und das, nachdem Beckham auf Wunsch des Königshauses 22 Stunden nach Sydney geflogen war. Dies behauptet Tom Bower, der jüngst die Biografie „House of Beckham“ veröffentlicht hat. Der Autor schreibt in dieser, dass Prinz Harry die Fußball-Legende bei den Invictus Games weder getroffen noch gesprochen hat – obwohl er Beckham eingeladen hatte.

Tom Bower berichtet weiter, dass David Beckham perplex über die Ablehnung war. Der Ex-Fußballer und der Herzog von Sussex waren schließlich seit Jahren befreundet, doch fand er sich allein im Stadion der Invictus Games wieder, in dem er mit Prinz Harry verabredet war. Die Fußball-Legende habe aber nicht gewusst, dass „der Prinz angeordnet hatte, dass der Fußballer unter keinen Umständen in seine Nähe gelassen werden durfte“, schreibt Bower und behauptet weiter: „Fotos von den beiden zusammen waren verboten.

Prinz Harry soll Anweisungen von Meghan Markle bekommen haben

Glaubt man den Anschuldigungen, so soll Meghan Markle dies veranlasst haben, weil sie keine Konkurrenz in den Medien wünschte – besonders nicht von Victoria Beckham. Tom Bower schreibt, Meghan sei „irritiert“ gewesen, dass Victoria „viel reicher“ war als sie. Die spätere Herzogin fühlte sich seit dem ersten Treffen mit Victoria in ihrer Anwesenheit unwohl.

Die Frau von Prinz Harry soll das Gefühl bekommen haben, nicht viel mit dem ehemaligen Spice Girl gemeinsam zu haben. In Meghans Welt der Berühmtheiten hing der Rang von Reichtum und Ruhm ab. Die Beckhams besaßen fünf Häuser, hatten ständig Zugang zu Privatjets und Einladungen zu Yachtausflügen.

Prinz Harrys Freundschaft zu David Beckham soll zerbrochen sein

Die Beziehung zwischen Meghan und Victoria verschlechterte sich angeblich, nachdem berichtet worden war, die Designerin habe Meghan Schönheitstipps gegeben. Prinz Harry beschuldigte David Beckham daraufhin, Geschichten zu verbreiten. Obwohl die Beckhams zur königlichen Hochzeit von Harry und Meghan im Jahr 2018 eingeladen waren, waren sie scheinbar beim Hochzeitsessen nicht erwünscht.

Mehr News:

Die Risse in der Freundschaft der beiden Paare zeigten sich erstmals im Frühjahr 2022, als David Beckham Prinz William und Kate zur Hochzeit seines Sohnes Brooklyn einlud, nicht aber Prinz Harry und Meghan. Es scheint, dass sich die Loyalität der Beckhams ausgezahlt hat. David Beckham wurde gerade von König Charles zum hochrangigen Botschafter für wohltätige Zwecke ernannt.