Geht Prinz Harry DIESEN Schritt? Er wäre wohl das Ende

Er ist eines der größten Dramen der jüngeren, royalen Geschichte: Der Streit zwischen Meghan Markle und Prinz Harry auf der einen, und der restlichen, königlichen Familie auf der anderen Seite. Der Megxit hatte die beiden Lager entzweit, doch was danach kam, schien alles nur noch zu verschlimmern.

Das Interview mit US-Talkshowlegende Oprah Winfrey, die Netflix-Serie, der weltweite Bestseller „Spare“. Prinz Harry und Meghan Markle haben es in Windeseile geschafft, alle Verbindungen gen Großbritannien zu kappen. Doch noch gibt es einen Funken Resthoffnung, dass der verlorene Prinz es doch noch zurück in den Schoß der Familie schaffen könnte.

Schreibt Prinz Harry einen Nachfolger zu „Spare“

Wenn er jedoch einen speziellen Schritt gehen würde, so vermuten Experten, wäre jede Brücke zerstört. Konkret geht es um einen Nachfolger von „Spare“. Demnach habe der Erfolg des Buches die Verleger dazu veranlasst, Druck auf Harry auszuüben, ein zweites Enthüllungsbuch zu schreiben. Und das müsste, wie könnte es anders sein, noch skandalträchtiger sein, als das erste.

16 Millionen Pfund soll „Spare“ eingespielt haben, verständlich also, dass der Wunsch nach einer Fortsetzung groß ist, doch ist es das wert? So berichtet der „Mirror“, dass ein Insider über den möglichen Deal ausgepackt habe. „Es muss eine schwierige Situation für Harry sein, denn der Verlag übt enormen Druck auf ihn aus, noch mehr anzügliche Details über die Royals preiszugeben. Seine Familie war nicht gerade sehr nachsichtig, also hat Harry zweifellos das Gefühl, dass er nichts mehr zu verlieren hat. Aber wenn er irgendeine Chance auf eine Beziehung haben will, wäre es dumm von ihm, nachzugeben. Die Royals können einige der Dinge, die Harry in seinem Buch gesagt hat, immer noch nicht glauben, und es würde als einer der größten Verrate an der Monarchie in die Geschichte eingehen.“

Und weiter: „Wenn er zu seinem eigenen Vorteil noch einmal Salz in die Wunden streuen würde, würde er so weit in Ungnade fallen, dass es keinen Weg zurück gäbe – es würde jede Chance auf eine Versöhnung zunichtemachen.“