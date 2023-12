„Polizeiruf“-Kommissar auf Wolke Sieben – neue Partnerin war schon mehrfach im Tatort zu sehen

Lucas Gregorowicz spielte ab 2015 die Rolle des leicht aufbrausenden „Polizeiruf 110“-Kommissar Adam Raczek. Im Dezember 2022 wurde seine Abschiedsfolge „Abgrund“ gezeigt. Dass es für den Schauspieler privat jedoch alles andere als bergab verlief, zeigt ein neuer Schnappschuss.

Freudestrahlend werfen sie sich verliebte Blicke zu – so zeigt sich der „Polizeiruf“-Star mit seiner neuen Partnerin. Und die ist sogar noch bekannter als er.

+++ ARD: Eine Ära endet – Kult-Sendung muss Schlussstrich ziehen +++

„Polizeiruf“-Star wieder verliebt – SIE ist die Neue

Weihnachten ist das Fest der Liebe und passend dazu will ein neues Promi-Paar nun alle an seinen Gefühlen füreinander teilhaben lassen. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Anna Maria Mühe am Mittwoch einen Schnappschuss in schwarz-weiß, der sie mit Lucas Gregorowicz zeigt. Dazu schreibt sie „This is us“ (zu Deutsch: Das sind wir“), gefolgt von einem Herz-Emoji. Viel mehr Worte benötigt es auch gar nicht, denn die verliebten Blicke auf dem Foto sprechen für sich.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Name Anna Maria Mühe ist vielen Fernseh-Zuschauern ein Begriff, immerhin ist die Tochter des verstorbenen Schauspielstars Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe seit Jahren im Geschäft. 2002 schaffte sie ihren großen Durchbruch als Schauspielerin mit dem Film „Große Mädchen weinen nicht“. Danach folgten noch etliche Film– und Serienrollen. Die 38-Jährige war mehrfach im Tatort in der ARD zu sehen und 2005 hatte sie auch eine kleine Rolle beim Polizeiruf 110.

Noch mehr News:

Wann es genau zwischen den beiden gefunkt hat und wie lange sie schon ein Paar sind, das bleibt vorerst noch ihr Geheimnis. Ohnehin ist es eine Seltenheit, dass Anna Maria Mühe solch private Einblicke gibt. Ihre Fans sind jedenfalls ganz begeistert und erfreuen sich ebenfalls an dem Liebesglück. „Oh wow, wie toll“ oder „Ein Hoch auf die Liebe“, heißt es in den Kommentaren.