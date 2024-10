Pink begrüßt neues Familienmitglied – doch die Sache hat einen Haken

Sie ist einer der erfolgreichsten Popstars jemals und ihre Songs sind über Generationen hinweg bekannt. Sängerin Pink hat Musikgeschichte geschrieben und Fans weltweit mit Liedern wie „Get The Party Started“, „So What?“ und „Just like Fire“ zum Mitsingen bewegt.

Auch in Sachen Privatleben kann sich die Sängerin keineswegs beklagen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Carey Hart und den zwei gemeinsamen Kindern Willow und Jameson wohnt Pink im sonnigen Santa Barbara. Nun hat die kleine Familie ein weiteres Familienmitglied begrüßt, das niedlicher kaum sein könnte. Doch die Sache hat leider einen Haken, der früher oder später sogar für Tränen sorgen könnte.

Pink hat sich Hals über Kopf verliebt

Doch von vorne: Pink befindet sich momentan auf ihrer „Summer Carnival“-Tour durch Amerika. Die Sängerin ist bekennende Tierliebhaberin und hat sich schon des Öfteren für den Tierschutz engagiert. Im Rahmen ihrer Tournee machte der Popstar nun in Minnesota Halt und nahm Kontakt zu der Tierschutzgesellschaft „The Bond Between“ auf. Pink hatte es sich in den Kopf gesetzt, einem kleinen Vierbeiner ein zu Hause auf Zeit zu geben.

Gesagt, getan, Pink entschied sich für einen kleinen goldfarbenen Welpen namens Graham Cracker. Im Stadion in St. Paul nahm der Popstar den Hund in Empfang und schien sich Hals über Kopf in den Vierbeiner verliebt zu haben. Die Tierschutzorganisation teilte ein Instagram-Foto, auf dem die Sängerin ihr neues Familienmitglied in den Armen hält. Die 45-Jährige könnte kaum glücklicher sein und strahlt über das ganze Gesicht.

Welpe verzückt Pink – doch der Abschied steht schon fest

Doch ein Haken hat diese wunderschöne Kennenlerngeschichte dann doch. Denn Pink und ihre Familie werden lediglich eine Pflegestelle für den kleinen Graham sein. Der Welpe darf den Popstar auf seiner Tour begleiten, soll aber im Anschluss daran in ein dauerhaftes zu Hause bei neuen Besitzern einziehen. Um diesen Prozess zu beschleunigen erstellte Pink ein eigenes Instagram-Profil für ihren Schützling, auf dem sie nach adoptionswilligen Menschen sucht.

Pink schreibt unter ein Foto des Hundes: „Der Plan ist, für dieses Baby bis zum 20. November ein Forever Home zu finden. Bis dahin wird er das Abenteuer seines Lebens erleben und mit uns auf unserer Tour durch das Land reisen.“ Die Person, die den Welpen adoptiert, darf Pink im Rahmen ihrer Show in South Carolina hinter der Bühne treffen. Im Anschluss scherzt die Sängerin, dass dieses Versprechen jedoch kein Deal Breaker sein soll, sie könnte den neuen Besitzer auch stattdessen zu einem Billie-Eilish-Konzert schicken.

Ob sich Pink und ihre Kinder Jameson und Willow schlussendlich wirklich von dem kleinen Graham trennen können, bleibt abzuwarten. Für den Moment scheint der Welpe auf jeden Fall in besten Händen zu sein.