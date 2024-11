Pietro Lombardi rechnet ab – „Dachten wirklich, sie könnten mich brechen“

Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa haben in der jüngsten Vergangenheit ordentlich Schlagzeilen gemacht. Viele haben schon mit einem Karriere-Aus bei dem Musiker gerechnet. Doch seine Hater bekamen von dem „Cinderella“-Interpreten jetzt eine klare Ansage.

Für Pietro Lombardi gab es zuletzt eine Negativ-Schlagzeile nach der anderen. Erst endete ein Streit zwischen ihm und Laura im Krankenhaus und dann folgte auch noch das Aus in der DSDS-Jury. Vor allem Ersteres sorgte für heftig Gegenwind.

+++Pietro Lombardi: Verlobte Laura Maria äußert sich zu Gerüchten – „Auch, wenn man es vielleicht denken mag“+++

Pietro Lombardi und Laura lieben sich immer noch

Erst kürzlich brachte Laura den zweiten gemeinsamen Sohn zur Welt. Umso schlimmer die Ereignisse, die sich kürzlich in der gemeinsamen Villa des Pärchens abspielten. Doch das Paar sorgte nicht erst dann für Schlagzeilen. Auch in der Vergangenheit war die Beziehung turbulent. Satte sechs Mal trennten sich die beiden (wir berichteten).

Jetzt hat der 32-Jährige ein für alle Mal genug. Immerhin ist klar: Er und Laura sind nach wie vor zusammen, zeigen sich im Netz verliebt. Und die 28-Jährige betonte zuletzt auf Instagram: „Ich bin eine starke Frau und das weiß ich. Ich stehe fest zu meinem Mann und meinen Kindern, egal, was andere denken oder sagen. Viele glauben, was sie in den Medien lesen, sehen nur das, was sie sehen wollen, und fixieren sich auf das Negative. Dabei bleibt die Wahrheit oft im Schatten, auch wenn sie ausgesprochen wird.“

Deutliche Ansage auf Instagram

Und auch Pietro rechnete in seiner jüngsten Instagram-Story ordentlich ab. Dort filmt er sich, wie er in einem Auto sitzt. Dazu schreibt er: „Sie dachten wirklich, sie könnten mich brechen. Vielleicht klappt’s beim nächsten Mal. 2025 wird ein krasses Jahr und ich freue mich jetzt schon auf die Gesichter all der Menschen, die indirekt gestichelt haben, schadenfroh waren, alles gut. Ihr könnt mich bald im Rückspiegel betrachten, versprochen. Ihr kennt Team Lombardi und unsere Geschichte nicht.“

Was genau der Musiker für 2025 plant, lässt er offen. Fans dürfen also gespannt sein.