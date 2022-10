Pietro Lombardi ist verlobt: Sarahs Reaktion kann man sich nicht ausdenken

Das ging ja schnell. Nur wenige Wochen nachdem Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa nach einigem Hin und Her wieder zusammengefunden haben, scheint das Liebesglück perfekt. Nicht nur, dass die Rechtsanwaltsfachangestellte ein Kind von dem Sänger bekommt, jetzt hat Pietro auch noch Nägel mit Köpfen gemacht und die hübsche Düsseldorferin gefragt, ob sie seine Frau werden wolle.

Das verkündete Laura Maria am Sonntagabend (30. Oktober) ganz stilecht, wie es sich gehört, auf Instagram. Dort veröffentlichte die nunmehr Verlobte von Pietro Lombardi ein Bild ihrer Hand samt Diamant-Ring. Dazu die Worte: „I said yes. 30.10.2022“.

Pietro Lombardi wird wieder heiraten

Eine große Überraschung und gleichzeitig auch riesige Freude für die vielen prominenten Freunde des Paares. Schlagerstar Giovanni Zarrella beispielsweise schrieb: „Wenn zwei Menschen sich finden und eine Familie daraus wird. Glückwünsche von uns.“ Und auch Realitystar und Ochsenknecht-Ex Yeliz Koc gratulierte: „Oh mein Gott!!!!! Herzlichen Glückwunsch mein Schatz. Ich freue mich sooooo sehr für euch!“

Hach, wie schön. Eine jedoch fehlt bislang im Gratulationsreigen: Pietros Ex-Frau Sarah Engels. Die hat mittlerweile auch schon wieder eine eigene Familie, ihrem ehemaligen Mann hat sie aber bislang nicht gratuliert. Witzig aber: Nahezu zeitgleich veröffentlichten sie und ihr Mann Julian Engels ein Bild bei Instagram, das Sarah nach einem Fotoshooting zeigt. Und was trägt die 30-jährige Kölnerin da?

Richtig: Ein strahlend weißes Kleid, das – wenn man auf dezente Hochzeitskleidung steht – auch als passender Dress für eine Vermählung durchgehen könnte. Zufall? Das darf wohl jeder selbst entscheiden. Es wurde jedoch noch besser: So verkündete Julian Engels auch noch bei Instagram, wie denn der weitere Abend des Paares aussehen würde.

Die beiden haben sich nämlich den Horror-Schocker „The Purge – die Säuberung“ angeschaut. Samt dem dezenten Hinweis: „Heute Nacht wird ganz eng gekuschelt.“