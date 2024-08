Pietro Lombardi: Zieht seine Laura die Reißleine? – „Schlussstrich“

„DSDS“-Gewinner Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa schweben derzeit auf Wolke 7. Das junge Paar, das in den sozialen Medien regelmäßig seine Zweisamkeit teilt, scheint glücklicher denn je. Doch ein neuer Instagram-Post von Laura hat nun die Gerüchteküche ordentlich angeheizt und lässt einige Fans besorgt aufhorchen. Spielt sich hinter den Kulissen eine ganz andere Realität ab?

Pietro Lombardi und seine Laura – ein Auf und Ab

Seit 2022 ist Laura Maria Rypa die Verlobte von „DSDS“-Star Pietro Lombardi. Die beiden wohnen nicht nur zusammen, sondern haben auch bereits einen gemeinsamen Sohn namens Leano. Aktuell erwartet das Paar das zweite Kind. Dass die beiden heute an diesem Punkt in ihrer Beziehung stehen, hätte man vor einiger Zeit noch nicht gedacht.

Denn Krisen sind für Pietro und Laura kein Fremdwort: Schon zu Beginn ihrer Romanze gab es immer wieder Rückschläge und Trennungen. Der Sänger selbst hatte im Frühjahr 2022 öffentlich gemacht, dass es zwischen ihnen ein langes Hin und Her gegeben habe und berichtete in einem Interview mit „Bild“ von insgesamt sechs Trennungen. Trotz dieser turbulenten Zeiten fanden die beiden wieder zueinander und verkündeten im Oktober 2022 ihre Verlobung. Doch eine Frage bleibt: Was steckt hinter Lauras neuestem Instagram-Post?

Pietro Lombardi: Jetzt herrscht Gewissheit

In einem Video auf Instagram zeigt sich Laura in einem langen Kleid am Strand und schlendert am Meer entlang. Dazu titelt sie: „Schlussstrich.“ Handelt es sich dabei etwa um eine Anspielung auf ihre Beziehung? Schließlich teilte die Verlobte von Pietro schon mal in der Vergangenheit die ein oder andere kryptische Botschaft zu einem möglichen Beziehungsaus.

+++Laura Maria Rypa macht es offiziell – „Es ist so weit“+++

Auch die Fans des Paares sind über den Post überrascht und fragen besorgt in den Kommentaren nach: „Mit wem Schlussstrich? Mit Pietro?“ Doch eine Userin klärt schnell auf. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem mysteriösen Titel um eine Anspielung auf etwas ganz anderes. Der „Schlussstrich“ bezieht sich nicht etwa auf das Ende ihrer Liebe, sondern auf einen neuen Song von Pietro Lombardi.

Damit können Fans des Paares aufatmen – die Beziehung der beiden ist nach wie vor intakt. Die neue Single von Pietro Lombardi soll übrigens am 23. August veröffentlicht werden.