Pietro Lombardi: Er hat es wieder getan – diese Entscheidung ist unwiderruflich

Im Leben von Pietro Lombardi läuft momentan alles wie am Schnürchen. Am Wochenende performte er seine neuen Single „Schlussstrich“ in der großen „Giovanni Zarrella Show“, wenige Tage zuvor wurde er zum dritten Mal Vater.

Seine Verlobte Laura Maria Rypa brachte nämlich den zweiten gemeinsamen Sohn des Paares auf die Welt, aus seiner vorherigen Beziehung mit Sarah Engels stammt sein kleiner Sohn Alessio. Nun traf der „DSDS„-Star eine Entscheidung, die er nie wieder rückgängig machen kann.

Pietro Lombardi schwebt auf Wolke sieben

Dass er einmal Vater von drei kleinen Jungs sein wird, hätte sich Pietro Lombardi sicherlich nicht erträumen können. Der Sänger scheint überglücklich zu sein und bezeichnete seine Verlobte nach der Geburt als wahre „Power-Mami“. In der 37. Schwangerschaftswoche brachte Laura Maria Rypa den kleinen Amelio Elija auf die Welt.

Bereits bei seinen ersten beiden Kindern pflegte Pietro Lombardi eine Tradition, auf die er auch bei dem kleinen Amelio nicht verzichten möchte. Und so entschied sich der Musiker nun dazu, einen ganz besonderen Laden aufzusuchen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Denn kurz nach der Aufzeichnung der „Giovanni Zarrella Show“ vereinbarte Pietro Lombardi einen Termin im Tattoostudio seines Vertrauens. In einem Video zeigt er seinen zwei Millionen Instagram-Followern sein neustes Schmuckstück. Zunächst präsentiert der 32-Jährige die Namen und Geburtsdaten von Alessio und Leano, die seine Haut schmücken.

Dann dürfen seine Fans das neuste Tattoo sehen, das sein drittes Kind würdigt. Die Aufnahmen kommentiert der RTL-Star mit den Worten „Alessi, Leano & jetzt Amelio. Für immer!“ Diese Geste scheint Pietro Lombardi ganz besonders wichtig gewesen zu sein.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Begeisterung aufseiten der Fans

Die Fans von Pietro Lombardi freuen sich über den Einblick in die Tattoo-Session des Sängers. Unter dem Instagram-Video finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Die Follower des „DSDS“-Gewinners schreiben:

„Wie gut alle 3 Namen zusammen passen alle enden, mit dem Buchstaben O!“

„Das ist wahre Liebe zu seinen Kindern, Hut ab.“

„Wie schön sieht das bitte aus!? Amelio ist ein sehr schöner und außergewöhnlicher Name.“

„Für immer deine Fußballmannschaft!“

“ Das sind wunderschöne Namen und toll gestochen!“

Den Fans des Sängers scheint sein neuer Körperschmuck ebenfalls zu gefallen.

Ob die Familienplanung bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa nach dem kleinen Amelio abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten. Die kleine Familie genießt nun sicherlich erstmal ihre Zeit zu viert.