Pietro Lombardi: Traum geplatzt – nun herrscht Gewissheit

Pietro Lombardi zählt zu den populärsten Sängern Deutschlands. Seit seinem Sieg in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ kennt ihn hierzulande wohl jeder. Bis heute ist er mit seiner Musik erfolgreich. Doch seine Fans feiern ihn nicht nur auf der ganz großen Bühne, sondern auch in den sozialen Netzwerken.

Auf Instagram hat der 31-Jährige stolze 2 Millionen Follower. Und die gilt es zu unterhalten. In einer Fragerunde beantwortet Pietro Lombardi nun die Dinge, die seinen Fans auf der Seele brennen – und hat dabei schlechte Neuigkeiten.

Pietro Lombardi bei Sportevent dabei?

Hier und da tummelt sich Pietro Lombardi auch mal auf Events herum. Letztes Jahr besuchte er beispielsweise eine Show von „Let’s Dance“ oder war beim großen „Fame Fighting“ mit am Start. Ein Fan will nun von ihm wissen, ob er bei der sogenannten „Baller League“ mit dabei ist.

Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein Fußballturnier, welches von Lukas Podolski Mats Hummels organisiert wird. Die beiden Profi-Kicker trommeln bekannte Influencer zusammen, die in Teams gegeneinander zocken. In der „Baller League“ treten die Teams mit jeweils sechs Spielern auf einem 29 x 50 Meter großen Hallen-Spielfeld gegeneinander an. Eigentlich der perfekte Anlass für den ehemaligen Hobby-Fußballer Pietro. Doch er muss seine Fans leider enttäuschen.

Pietro Lombardi macht Absage offiziell

Auf Instagram erteilt der Verlobte von Laura Maria Rypa eine bittere Absage: „Ich hab leider keine Zeit. Ich hätte sogar ein eigenes Team haben sollen. Aber aktuell passt es nicht rein. Ist eine coole Sache auf jeden Fall. Vielleicht steige ich im nächsten Jahr mit ein. Lukas macht auf jeden Fall Druck.“

Pietro Lombardi hat aktuell alle Hände voll zu tun. Nachdem er und seine Verlobte angekündigt haben, dass sie Baby Nummer zwei erwarten, renovieren sie nebenbei noch ihr neues Eigenheim und müssen sich um Sohnemann Leano und ihre Hunde kümmern. Kein Wunder, dass da keine Zeit bleibt, um eine Runde zu kicken.