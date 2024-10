Pietro Lombardi: Nach Gewalt-Vorwürfen – tritt er noch einmal auf Mallorca auf?

Er gehört zu den berühmtesten Sängern, die DSDS jemals hervorgebracht hat: Pietro Lombardi. Mittlerweile sitzt der gebürtige Karlsruher selbst in der Jury von DSDS. Anfang Oktober wurde die aktuelle Staffel jedoch von den Schlagzeilen um den Sänger kurzzeitig überschattet! Denn Pietro Lombardi wird Schlimmes vorgeworfen.

Nicht nur in Deutschland ist er ein großer Name. Auch im Megapark auf Mallorca tritt Pietro Lombardi immer mal wieder auf. Hier neigt sich die Saison zwar dem Ende zu – doch das große Closing steht noch an. Ob Pietro Lombardi Ende Oktober hier noch einmal auf der Bühne stehen wird?

Pietro Lombardi wird häusliche Gewalt vorgeworfen

Diese Nachricht erschütterte nicht nur die Fans des deutschen DSDS-Jurors und Sängers! In der Nacht zum 7. Oktober kam es zu einem Polizeieinsatz in seiner Villa bei Köln, wie sein Anwalt gegenüber „Bild“ bestätigte. Grund dafür sei ein heftiger Streit zwischen ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa gewesen – der mit einem Besuch Laura Marias in einem Krankenhaus geendet haben soll.

Auch interessant:

Schinkenstraße auf Mallorca im Ausnahmezustand – selbst Helmuts und Mitarbeiter machen große Augen

Es heißt, dass Pietro Lombardi sich seiner Verlobten nicht nähern und das gemeinsame zu Hause in Köln nicht mehr betreten dürfe. Über seinen Anwalt Ralf Bergmann ließ er verlauten, dass er den Vorwurf und die Anzeige gegen häusliche Gewalt zurückweise. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram machte das Paar klar, sich mit dieser Angelegenheit nicht öffentlich auseinandersetzen zu wollen.

Bis zum 20. Oktober wird der DSDS-Juror die Öffentlichkeit meiden können, dann steht ein Auftritt im Lokschuppen Bielefeld an. Und wie steht es um einen letzten Auftritt im Megapark, bevor der Ballermann auf Mallorca in den Winterschlaf übergeht?

Mehr News aus der Promiwelt:

Wie unsere Reporterinnen auf Mallorca aus dem Umfeld des Megaparks erfahren haben, wird Pietro Lombardi in dieser Saison nicht noch einmal am Ballermann auftreten. Ob er im kommenden Jahr zurück an die Playa de Palma kommen wird, ist ebenfalls ungewiss.