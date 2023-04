Pietro Lombardi wird deutlich! Das sagt er zur Playback-Kritik an Dieter

Es war ein DSDS-Finale der besonderen Art. Am Samstagabend (15. April) ernannten die RTL-Zuschauer Sem Eisinger zum Gewinner. Damit ging nicht nur für ihn ein Traum in Erfüllung, sondern auch eine turbulente Jubiläumsstaffel zu Ende. Standen die Weichen zu Beginn der 20. Staffel noch auf Harmonie, herrschte zwischen den Jury-Mitgliedern Katja Krasavice und Dieter Bohlen zum Ende hin Eiszeit.

Dabei hatten sich die beiden doch mal so gut verstanden und zusammen mit Jury-Kollege Pietro Lombardi sogar den gemeinsamen Song „You’re My Heart, You’re My Soul“ aufgenommen. Zum Finale gab’s jetzt keinen gemeinsamen Gesangsauftritt, dafür aber eine Bohlen-Show par excellence. Sein „Brother Loui“-Auftritt sorgte bei vielen DSDS-Fans allerdings nur für mäßige Begeisterung. Die Stimmen wurden so laut, dass sich Kumpel Pietro Lombardi jetzt anscheinend dazu berufen fühlte seine Meinung zu äußern.

Pietro Lombardi springt Dieter Bohlen zur Seite

Für seine derben Sprüche ist Dieter Bohlen bekannt und wurde viele Jahre auch genau dafür gefeiert. Doch damit ist jetzt Schluss. Gleich mehrfach sorgte er mit seinen Aussagen in der Staffel von 2023 für Schlagzeilen.

Als er dann seinen Welthit zum Besten gab, ging’s für die Kritiker nochmal richtig los. Normalerweise ist es Dieter Bohlen, die Stimmen der Teilnehmenden auseinander nimmt – jetzt drehten die Zuschauer der Castingshow den Spieß um. „Playback Poptitan“, „So ein schlechtes Playback habe ich noch nie gesehen“, oder “ Er singt so schlecht Full-Playback, Katastrophe“, sind nur einige der Kommentare die unter dem Video von Dieter Bohlens Auftritt auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show zu lesen sind. Zu viel des Guten, fand Pietro und meldet sich mit einem Statement selbst zu Wort.

Pietro Lombardi verteidigt Playback-Auftritt

Die beiden Sänger hatten gleich nach dem großen Finale bei Dieter Bohlens Tour-Auftakt in Berlin auf der Bühne gestanden. Zu einem Video von dem gemeinsamen Abend schreibt Pietro jetzt: „Nur, dass ihr wisst, Leute, Dieter singt die ganze Show komplett live.“

Mehr News:

Dann räumt er ein: „Bei TV-Auftritten singe auch ich Vollplayback meistens ganz normal eigentlich. Also der Mann kann auch ohne Playback, und zwar mit sehr viel Gefühl. Und das wichtigste ist – aus dem Herzen.“ Damit dürfte Pietros Meinung zur Gesangseinlange seines langjährigen Mentors und guten Freundes klar sein.