Pietro Lombardi: Beauty-Eingriff? „Ist ein ganz großes Thema bei Männern“

Ex-Fußballtrainer Jürgen Klopp hat es getan, Uwe Ochsenknechts Sohn Rocco Stark auch – und „Dschungelcamp“-Kandidat Timur Ülker ebenfalls. Jetzt überlegt auch DSDS-Star Pietro Lombardi, den Schritt zu wagen und sich „seine Haare machen zu lassen“, wie er selbst andeutet.

Es sieht ganz danach aus, als wolle sich der Sänger einem operativen Eingriff unterziehen. Sprich, eine Haartransplantation vornehmen lassen.

Pietro Lombardi: Wagt er den OP-Schritt?

In seiner Instagram-Story erzählt Pietro Lombardi, was ihn derzeit ästhetisch gesehen bedrückt: „Ich trage Cappy, weil ich sie liebe und alles. Aber ich habe vor allem oben schon extremen Haarausfall und man sieht schon ein bisschen, als hätte ich eine Glatze. Und ja, das ist irgendwie nicht so schön.“ Deshalb überlege er, sich nach der Tour seine Haare machen zu lassen. „Ich meine, das ist nichts, wofür man sich schämen muss”, so der 32-Jährige.

In der Tat ist das Thema Haartransplantation mittlerweile ein Thema, das auch in der Öffentlichkeit Anklang findet. Stars wie Jürgen Klopp und Co. haben keinen Hehl daraus gemacht, den ästhetischen Eingriff vorgenommen zu haben.

Warum aber kann man hierbei schon von einer Art Trend sprechen?

Wir haben Dr. Annette Hortling von Siegaesthetik, der Praxis für Ästhetische und Plastische Chirurgie in Siegburg (NRW), befragt.

„Der Wunsch nach Selbstoptimierung und auch der Wunsch, länger jugendlich, sportlich, frisch auszusehen, ist in der gesamten Gesellschaft angekommen. Das ist Sozialschichten-übergreifend und sicher auch ein Trend, der in Amerika vorgemacht wird und hier immer mit ein bisschen Verspätung ankommt“, erklärt die Expertin.

Männer seien viele Jahre zu kurz gekommen und das habe seit einigen Jahren aufgehört. „Die Haartransplantation ist ein ganz großes Thema bei Männern“, weiß die Ärztin.

Pietro Lombardi: So sähe seine Haartransplantation aus

Wie aber kann sich Pietro Lombardi möglicherweise so einen Eingriff vorstellen?

Pietro Lombardi mit Cappy auf der Bühne Foto: IMAGO/BOBO

Zunächst einmal sollte man laut Dr. Annette Hortling ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort haben. „Das unterscheidet auch die Richtlinien von unseriösen Anbietern. Es sollte ein Arzt beraten, der sich auch mit Haartransplantationen auskennt.“

Der Eingriff selbst ist „in lokaler Betäubung, wie beim Zahnarzt. Eine Betäubung in die Haut. Dann fängt für den Patienten der angenehme Teil an, er merkt dann nämlich nichts mehr davon. Anschließend werden die Haare im Haarkranzbereich entnommen und es werden an der gewünschten Stelle kleine Implantationskanälchen gesetzt, zum Beispiel mit einer Mikronadel oder einem Mikroskalpell. Dort werden dann die entnommenen Haare eingefügt“, so die Expertin gegenüber dieser Redaktion.

Wichtig dabei sei vor allem, wie genau man die Haare einsetzt. Diese sollten im richtigen Winkel eingesetzt werden und nicht kreuz und quer. „In welchem Winkel zur Haut ist wichtig für die Wuchsrichtung. Das ist ein ästhetischer Aspekt, wie die Haare später fallen und ein Kennzeichen einer guten Haartransplantation.“ Schmerzen entstehen für die Patienten keine großen, weiß die Ärztin. Vielmehr sei der anstrengende Teil des Vorgangs das lange Liegen. „Wenn man über 2000 Haare rausnimmt, dauert das eben ein bisschen. Nach der OP ist es erstaunlich schmerzarm.“

Nun stellt sich die Frage, wie hoch die Kosten für die Haartransplantation sind. Dr. Hortling: „Normalerweise bewegt sich der Preis zwischen 5.000 Euro und 9.000 Euro. Je nachdem, wie groß die Fläche ist und wie viele Haare verpflanzt werden.“

Nach dem Eingriff dauert es dann circa drei Monate, bis das neue Haar anfängt, zu wachsen. Dafür dann für immer. „Die Haare fallen nicht mehr aus. Das, was man macht, bleibt ein Leben lang“, sagt uns die Ärztin aus Siegburg.

Für Pietro Lombardi ist dies sicher eine Überlegung wert, schließlich hat der Sänger bereits im Jahr 2023 gegenüber seinem Musikkollegen Giovanni Zarrella verraten, wie sehr er unter den fehlenden Haaren leide: „Das ist wirklich krass, weil mein Selbstbewusstsein von jetzt auf null geht. Wenn ich die Kappe nicht aufhabe, könnte ich nicht der Lombardi sein, der ich auf der Bühne bin!“

Mal sehen also, ob wir Pietro nach seiner „Kapitel Tour 2025“ Mitte Februar bald schon mit neuem Selbstbewusstsein und ohne Cappy in der Öffentlichkeit sehen werden.