Pietro Lombardi: DSDS-Dreharbeiten werden zum Albtraum – „Zu viel“

Dass das Leben als Superstar auch seine Schattenseiten hat, muss Sänger Pietro Lombardi gerade am eigenen Leib erfahren. Der DSDS-Gewinner von 2011 sitzt in der finalen Staffel der RTL-Castingshow neben Dieter Bohlen in der Jury. Für Aufnahmen zu der Show ist der Sänger jetzt extra nach Thailand gereist.

Schon in der Vergangenheit konnten sich die Teilnehmenden auf einen Auslandsaufenthalt im Rahmen der Gesangsshow freuen. Bei Pietro Lombardi ist die Begeisterung allerdings schnell verflogen. Nach seiner Ankunft meldet er sich bei seinen Fans und klingt verzweifelt.

Pietro Lombardi fliegt für DSDS-Dreh nach Thailand

Am schwersten dürfte Pietro wohl die Trennung von seiner schwangeren Freundin, die seit Kurzem auch seine Verlobte ist, gefallen sein. Während Laura Maria in Köln geblieben ist, stehen für Pietro Lombardi die Dreharbeiten für die DSDS-Staffel von 2023 an.

Wie sehr ihm seine zukünftige Ehefrau in der Fremde fehlt, zeigt er, als er ein Strichmännchen von Laura Maria in die Aufnahme seiner Hotelbadewanne zeichnet. „Ich mache jetzt aus, das ist zu viel gerade“, muss er sich eingestehen. Aber nicht nur die Trennung, sondern auch der Jetlag machen Pietro Lombardi zu schaffen.

Pietro Lombardi muss sich erbrechen

Der Sänger kommt einfach nicht zur Ruhe. An einschlafen ist nicht zu denken und so meldet er sich nach einem Telefonat mit Laura Maria um kurz nach sechs Uhr morgens Ortszeit auf Instagram.

„Ich habe noch gar nicht geschlafen. Jetlag lässt grüßen“, erzählt er. Immerhin ist er über die Zeit müde geworden. Ein kleines Frühstück will er sich trotzdem noch holen – eine schlechte Entscheidung, wie sich wenig später herausstellt.

„Ich habe jetzt ein bisschen gefrühstückt, aber wenn ich ehrlich bin, bereue ich es ein bisschen.“ So richtig warm werden kann er mit Thailand nicht und erzählt: „Jetlag, Katastrophe. Irgendwas in den Gewürzen stimmt auch nicht… mein ganzes Frühstück kam wieder raus. Ich will doch einfach nur schlafen!“