Pietro Lombardi geht riskanten Schritt – „Mein Management ist dagegen“

Er ist der Lieblingssänger vieler Musikfans und seine Stimme könnte kaum gefühlvoller sein. Seit seinem Sieg der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011, ist der sympathische Sänger aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Pietro Lombardi ist ganz oben auf der Karriereleiter angekommen.

Mit Hits wie „Phänomenal“, „Cinderella“ und der gefühlvollen Ballade „Kämpferherz“ sang sich Lombardi in die Herzen seiner Fans. Auch auf seinem Instagram-Profil versorgt der Musiker seine zwei Millionen Follower regelmäßigen mit Gesangseinlagen. Doch der neuste Post des Sängers ist ungewohnt rebellisch und versetzt seine Fangemeinde in Aufruhr.

Pietro Lombardi kann das nicht auf sich sitzen lassen

In einem für ihn typischen sportlichen Outfit gekleidet, steht Pietro Lombardi vor dem offenen Fenster einer Wohnung. Der Sänger singt die Zeilen eines bisher unveröffentlichten Songs direkt in die Handykamera. „Will nur weg, ich bin allein. Ich will nur noch frei sein. Wo soll mich dieser Weg hinführen, ich weiß es nicht“ lauten die ersten Zeilen des neuen Songs. Ungewohnt emotional zeigt sich Lombardi mit dem Einblick in das selbst getextete Lied. Der Sänger fragt seine Fans: „Mein Weg. Was meint ihr?“ Der neue Song scheint dem 31-Jährigen ganz besonders viel zu bedeuten.

Das Video kommentiert Lombardi mit den Worten: „Seit Monaten möchte ich diesen Song veröffentlichen, da er mir sehr am Herzen liegt. Leider sind mein Label und Management dagegen.“ Lombardi scheint die Meinung seines Managements allerdings nicht akzeptieren zu wollen und hofft auf die Unterstützung seiner Fans. Schließlich kam auch seine Ballade „Kämpferherz“ gut an, in der er über die schwere Zeit nach der Geburt seines Sohnes Alessio singt.

Auf die Fans von Pietro Lombardi ist Verlass, der unveröffentlichte Song scheint genau ins Schwarze getroffen zu haben. Ein Fan des Sängers kommentiert das Video mit den Worten: „Wenn dir das Lied so viel bedeutet, dann hau den Song raus, auch wenn dein Management vielleicht vermutet, dass es kein Nummer 1 Hit wird. Es ist ein echter Ohrwurm“. Und ein weiterer Follower schreibt: „MUSS veröffentlicht werden! Mega Song! Damit sprichst Du vielen aus ihren Seelen und Köpfen!“ Über so viel Bestätigung von Seiten seiner Fans freut sich der Musiker sicherlich.

Die Aufrufzahlen des Videos von Pietro Lombardi sprechen für sich. Mittlerweile haben 1,4 Millionen Menschen das Video mit dem neuen Song des Sängers angesehen. Ob das Management des „DSDS“-Gewinners sich damit breitschlagen lässt, bleibt abzuwarten.