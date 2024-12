Pietro Lombardi teilt Abnehmerfolg – Fotos sprechen für sich

„DSDS“-Gewinner Pietro Lombardi hat es geschafft: Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der 32-Jährige zeigt sich in seiner Instagram-Story in Bestform und beweist damit: Sein neuester Fitnesstrip hat sich gelohnt. Der einstige Liebhaber von Pizza und Co. scheint nun auf den Geschmack von Hanteln und Proteinshakes gekommen zu sein.

Fans können kaum glauben, wie sehr sich der Sänger in den letzten Monaten verändert hat.

Bei Pietro Lombardi purzeln die Pfunde

Pietro Lombardi und einige Pfunde zu viel? Auf den ersten Blick für Fans nicht erkennbar! Doch in seiner Instagram-Story gab der ehemalige „DSDS“-Gewinner nun Einblicke in seinen Abnehmerfolg – und ließ die ungeschönte Wahrheit nicht aus. Auf dem ersten Foto posiert er noch mit einigen Extrakilos auf den Hüften, das Meer im Hintergrund.

Der zweite Schnappschuss zeigt ihn im Fitnessstudio – definierter und deutlich schlanker. Dazu der motivierende Titel: „Immer weiter.“ Doch wie hat er das geschafft?

Pietro Lombardi teilt Diätplan

Bereits im letzten Jahr lüftete Pietro das Geheimnis hinter seiner Abnehmstrategie. Damals schaffte er es, ganze 14 Kilo zu verlieren. Sein Diätplan? „Ich esse nur einmal am Tag Döner und mache mehr Sport, das ist das ganze Geheimnis“, erzählte er der „Bild.“

Dieses Mal scheint Pietro noch einen Gang höher geschaltet zu haben. Neben einer veränderten Ernährung gehört Bewegung jetzt fest zu seinem Alltag. „Ich habe mir zu Hause ein Home-Gym eingerichtet und ich nutze es auch“, verrät er stolz. „Da mache ich einen Mix aus Personal Training und eigenem Training.“

Disziplin und Motivation – zwei Eigenschaften, die Pietro in seiner „DSDS“-Zeit schon zum Sieg verhalfen, scheinen nun auch beim Kampf gegen die Pfunde der Schlüssel zum Erfolg zu sein.

Ob Pietro Lombardi sich weiterhin an seinen „Döner-Diätplan“ hält oder inzwischen auf grüne Smoothies umgestiegen ist, bleibt offen. Fest steht: Der 32-Jährige ist nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern auch ein Vorbild für alle, die an sich arbeiten wollen.