Pietro Lombardi spricht nach DSDS-Aus Klartext – und macht Fans plötzlich Hoffnung auf ein Comeback

Hinter Pietro Lombardi und seiner Familie liegen turbulente Monate. Nach einem heftigen Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa, der sogar im Krankenhaus endete (hier mehr dazu), folgte kurz darauf das Aus bei DSDS.

Noch vor dem Finale der 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ verkündete Pietro Lombardi selbst die Hiobsbotschaft für seine Fans auf Instagram. Auch Wochen später sorgte das DSDS-Aus noch für großen Wirbel. Nun hat sich der Sänger erneut geäußert und plötzlich scheint sogar ein Comeback nicht mehr unmöglich.

Pietro Lombardi will von Streit mit Bushido nichts wissen

Pietro Lombardi zeigte sich genauso wie Dieter Bohlen nach dem DSDS-Aus enttäuscht, bewahrte im Finale jedoch den Schein und beendete seinen Job als Jurymitglied ordnungsgemäß. Die Bombe war gerade erst geplatzt, da stand sein Nachfolger laut „Bild“ schon fest. Dem Bericht zufolge soll Rapper Bushido in der 21. Staffel der Castingshow sitzen, doch bislang hat RTL noch nichts bestätigt.

Dennoch kursierten viele Gerüchte, dass es zwischen den beiden Künstlern hinter den Kulissen Stress gegeben habe. Wochen später hört sich das in eine Fragerunde bei Instagram jedoch ganz anders an. „Zwischen mir und Bushido gibt es keinen Streit. Ich weiß nicht, warum viele das denken. Wir haben uns noch nie wirklich kennengelernt. Vielleicht passiert das ja irgendwann“, betont Pietro Lombardi.

Lombardi, Bohlen und Bushido bald in der DSDS-Jury?

Der Vater von drei Söhnen schwärmte sogar für den Rapper und schrieb, dass seine Musik ihn in der Kindheit geprägt habe. Und weiter: „Gewisse Berichte haben es vielleicht anders aussehen lassen, aber alles gut. Und sollte er bei DSDS dabei sein, wünsche ich ihm nur das Beste als Juror.“ Doch das ist noch nicht alles, denn Lombardi denkt noch weiter.

„Vielleicht sitzen wir irgendwann mal zusammen mit Dieter in der Jury. Wer weiß, was die Zeit bringt.“ Das würde bedeuteten, dass die Türen bei RTL für den früheren DSDS-Sieger noch nicht ganz zu sind. Und wenn man den Worten von Lombardi glauben kann, dann ist auch zwischen seinem alten Arbeitgeber und ihm alles gut. „Ich habe vor drei Wochen noch mit der Chefin gesprochen. (…) Bin 14 Jahre bei RTL und am Ende ist Familie eben Familie, egal, was in der Zukunft passiert“, beschreibt der Sänger das Verhältnis.