Nach Bielefeld-Konzert: Pietro Lombardi offenbart – „Hatte Angst“

Pietro Lombardi ist noch immer in aller Munde. Vor etwa zwei Wochen, in der Nacht zum 7. Oktober, kam es laut „Bild“-Informationen zu einem Polizeieinsatz in seiner Villa. Die Einsatzkräfte rückten mutmaßlich wegen des Vorwurfs einer Körperverletzung aus. Laura Maria Rypa soll sich anschließend ins Krankenhaus begeben haben. Der Anwalt des „DSDS“-Star dementierte die Anschuldigungen, es folgte ein knappes Statement des Paares auf Instagram.

Doch spätestens auf Pietros Konzert in Bielefeld hat man gemerkt: Die Schlagzeilen der letzten Wochen gehen nicht spurlos an ihm vorbei.

Pietro Lombardi wird deutlich

Um kurz vor 20 Uhr betritt Pietro am Sonntagabend (20. Oktober) die Bühne in Bielefeld – es ist sein erstes Konzert seit den Gewaltvorwürfen. Die Augen sind immer noch auf ihn gerichtet, auch wenn die Nacht des Vorfalls bereits einige Tage zurückliegen. Wohl auch aus diesem Grund stellt er bei seinem Auftritt direkt klar: „Laura und ich waren und sind nie getrennt gewesen und wir werden uns auch nicht wegen solcher Pappnasen wie euch trennen.“ Mit seinem Arm verwies er auf die Pressevertreter im hinteren Bereich.

+++Pietro Lombardi wird bei Bielefeld-Konzert deutlich – „Da kann ich euch beruhigen“+++

Das Paar meldete sich bereits zuvor auf Instagram: Vieles sei falsch recherchiert und dargestellt worden. Auch am Ende des Konzerts lässt es sich der Sänger nicht nehmen, noch einmal nachzulegen.

Pietro Lombardi gesteht

„Ich sage euch ehrlich, ich hatte heute richtig Angst, auf der Bühne zu stehen. Weil am Ende des Tages ist es trotzdem ein komisches Gefühl. Aber heute hat mir noch einmal gezeigt, dass ich wegen dieser Scheiß-Presse niemals aufhören werde. Denn ich habe Menschen, die mich lieben. Dazu gehören meine Frau, meine Kinder und ihr alle. Und keiner kann uns was“, machte Pietro deutlich.

Das Publikum jubelte und applaudierte dem „DSDS“-Gewinner.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die nächsten Wochen werden wohl zeigen, wie sich die Beziehung zwischen Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa entwickeln wird.