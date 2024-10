Peter Maffay: Mitten in der Nacht holte ihn seine Tochter aus dem Bett

So müde sah er gar nicht aus, der Peter, wie ihn seine Fans so liebevoll nennen. War der Rockstar doch am Dienstagvormittag nach Essen gekommen, um seinen neuen – im Klartext-Verlag erschienenen – Bildband mit dem Titel „Kein Weg zu weit“ vorzustellen. Jedoch war Peter Maffay zu diesem Zeitpunkt schon einige Stunden auf den Beinen, wie er später berichten sollte. Verantwortlich dafür: Seine kleine Tochter Anouk und die Zahnfee.

Die 5-Jährige verlor nämlich in der Nacht zu Dienstag ihren ersten Zahn. Und das bedeutete für Peter Maffay und seine Frau Hendrikje zeitiges aufstehen. „Anouk hat ihren ersten Zahn verloren“, berichtete der Rocker mit sichtlich Vaterstolz in der Stimme.

Peter Maffay über Anouks ersten Zahn

„Sie ist heute Nacht um drei aufgewacht, und hat einen Brief entdeckt, den Hendrikje, die diese Dinge unglaublich vorsorglich behandelt, ihr von der Zahnfee hingelegt hat. Der musste dann um drei Uhr vorgelesen werden. Das haben wir dann ausgiebig gemacht. Und dann hat Anouk kurz vor halb fünf auch noch einen Taler unter ihrem Kopfkissen entdeckt. Den mussten wir auch diskutieren. Als das dann alles fertig war, habe ich mich angezogen und fertig gemacht. Ich hatte also eine gute Rampe heute Morgen“, lachte Maffay.

Ja, was gibt es Schöneres, als so geweckt zu werden. Und so blieb es auch nicht die einzige Liebeserklärung, die Peter Maffay im Rahmen dieser Buchvorstellung an seine Tochter sendete. „Ich bin total verliebt“, strahlte der 75-Jährige, als es um seine Anouk ging. „Ich bin sehr dankbar, dass so ein kleines Wesen unsere Gegenwart so bestimmt geradezu. Und verschönert“, so Maffay. Die liebevollen Worte eines liebenden Vaters.

In dem Bildband „Peter Maffay. Kein Weg zu weit“ zeigt der Sänger nicht nur Bilder seiner 55-jährigen Karriere, sondern schildert auch die Situationen, in denen sie entstanden sind. Das ganz persönliche Werk eines absoluten Ausnahmekünstlers.