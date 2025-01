Pamela Reifs bitterer Jahresabschluss – Recovery statt Hypertrophy

So hatte sich die Fitness-Influencerin Pamela Reif ihren Jahresabschluss sicherlich nicht vorgestellt. Während andere den Start des neuen Jahres auf den Tanzflächen ausgelassen feierten, musste sie gezwungenermaßen das Bett hüten.

Aus einer anfänglichen Grippe entwickelte sich plötzlich eine hartnäckige Lungenentzündung, die die sonst so aktive 28-Jährige zu einer Bettruhe und Sportpause zwang.

Pamela Reif befindet sich auf dem Weg der Besserung

Ihren 9,1 Millionen Followern auf Instagram schilderte Pamela am Neujahrstag, wie schwer die letzte Zeit für sie war: „Es begann mit einer Woche Grippe, Fieber, nicht essen können, Übelkeit, Schwindel. Körperschmerzen, etc.“ Doch dies war erst der Anfang. So fügte sie hinzu: „Das Ganze gipfelte schließlich in einer ‚ziemlich heftigen Lungenentzündung‘.“

Wie sehr ihr Körper litt, zeigte sich auch daran, dass sie ihre Stimme verlor: „Ich kann nur flüstern.“ Statt Sport zu treiben, konzentriert sich die Influencerin aktuell darauf, langsam wieder auf die Beine zu kommen. In dieser schwierigen Zeit helfe ihr besonders der Genuss von einfachen Gerichten wie Milchreis, Brot und Muffins.

An ihre Fitnessroutinen sei aktuell nicht zu denken. Jedoch habe sich ihr Zustand schon stark verbessert im Vergleich zu vor einer Woche. Trotz der verordneten Sportpause ist es für Pamela kein Grund, eine Lethargie zu entwickeln.

Kreativität statt Krafttraining und Cardio

So widmete sie sich in der Zwischenzeit ganz neuen Projekten und entfaltete ihre kreative Ader durch die Strukturmalerei. Von der Bettkante aus verwandelte sie Leinwände in Kunstwerke mit Schmetterlings- und Wellenmotiven und teilte dies ebenfalls mit ihren Fans auf Instagram.

„Eigentlich hatte ich für den Start ins neue Jahr ganz andere Pläne. Doch im Moment starte ich gar nichts“, verriet die Fitness-Queen. Wann sie wieder mit Workouts beginnen kann, ist ungewiss. So sagte sie: „Ich muss abwarten und sehen, wann meine Lungen irgendetwas zulassen, was dem Cardio nahekommt.“ Trotz ihres holprigen Starts bleibt Pamela optimistisch: Sie richtet den Blick nach vorne und glaubt, dass das Jahr 2025 schön werde.