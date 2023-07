Er ist einer der beliebtesten Komiker des Landes: Otto Waalkes. Der Ostfriese ist absolut Kult und es gibt wohl keinen Menschen in diesem Land, der Ottos berühmtes „Holladihiti“ noch nie vernommen hat.

Doch Otto Waalkes ist nicht nur ein begnadeter Komiker (und übrigens auch Maler) … Otto ist auch ein hervorragender Musiker. Seit Jahrzehnten schon sind Lieder ein fester Bestandteil seiner Shows und auch Filme. Zuletzt erst erlaubte er dem Rapper Ski Aggu seinen Hit „Friesenjung“ im Technogewand neu aufzulegen. Seitdem ist Otto auch wieder bei der jüngeren Zielgruppe komplett im Trend.

Otto Waalkes und das „Battle of the Socials“

Doch geht das nun zu weit? Auf Instagram teilte Waalkes ein kurzes Video. Wir sehen des ostfriesischen Blödelbarden mit seiner typischen Ottifantencap, Otto-Fanshirt und einem Plüsch-Ottifanten im Arm. „Battle of the Socials. Da wäre ich auch gern dabei. Aber keiner will mich und meinen Ottifanten im Team. Was könnte ich denn bloß machen?“, fragt Otto enttäuscht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er wolle sich etwas einfallen lassen, verspricht der 74-Jährige anschließend. Und wer ihn kennt, der weiß, da kommt noch was. Doch was ist das „Battle of the Socials“ überhaupt? Wir klären auf. Bei der Veranstaltung handelt es sich um das, nach Angaben der Veranstalter, größte Content Creator Event der Welt.

Fehlt Otto Waalkes beim Fußballturnier der Influencer?

Es findet am 30. Juli in der MEWA-Arena, dem Stadion des Fußballbundesligisten Mainz 05 statt. Unter Leitung der vier Teamkapitäne Knossi, TikTok-Star Lena von „LisaundLena“, TikToker Younes Zarou und Streamer Elias Nerlich soll das „verrückteste Fußballturnier der Welt“ steigen. Es geht „um Ruhm, Ehre und den heißbegehrten 1. Creators Cup aller Zeiten“.

Mehr Nachrichten:

Neben dem Fußball sollen Ende Juli dann aber auch Showacts und eine spektakuläre Halbzeitshow im Mittelpunkt stehen. Nur scheinbar leider ohne Otto und seine Ottifanten. Eine Schande, wie manche Fans finden. „Wie kann man euch nicht im Team wollen?“, fragt beispielsweise eine Frau bei Instagram verzweifelt. Und ein anderer ergänzt: „Brauchst du gar nicht. Bist doch ein echter Star und kein Influencer, was sich eh nach Grippe anhört.“