Nach den Oscars waren sich alle einig – jetzt steht die Entscheidung fest

Rund zwei Wochen ist die Oscar-Verleihung 2025 her. Das Drama „Anora“ gewann dabei vier der begehrten Filmpreise, unter anderem als Bester Film.

Rund zwei Wochen später stellt sich aber jemand anderes als wahrer Gewinner der Oscars heraus: Moderator Conan O’Brien! Denn die Academy war mit dem 61-Jährigen offenbar dermaßen zufrieden, dass sie ihn direkt schon fürs nächste Jahr gebucht haben.

Zwei Wochen nach den Oscars steht es fest

Conan O’Brien ist eine absolute Legende im US-amerikanischen Late-Night-Fernsehen. Zunächst machte er sich als Comedy-Autor für „Saturday Night Live“ und „Die Simpsons“ einen Namen, ehe er 26 Jahre lang seine eigene Show „Late Night with Conan O’Brien“ (1993-2009) moderierte, gefolgt von elf Jahren „Conan“ (2010-2021) auf einem neuen TV-Sender. Seit 2018 läuft sein Podcast „Conan O’Brien needs a Friend“, in dem er sich sowohl mit Prominenten als auch mit ganz normalen Menschen aus dem alltäglichen Leben unterhält.

Bei der 97. Oscar-Verleihung durfte Conan O’Brien zum ersten Mal durch die prestigeträchtige Filmpreis-Verleihung führen – und nun steht fest, dass es nicht das letzte Mal sein wird.

Oscar-Comeback für Conan O’Brien

Wie die Academy am Montag (17. März) verkündete – passenderweise am St. Patricks Day, weil Conan O’Brien irische Wurzeln hat – kehrt der Moderator auch im kommenden Jahr für 98. Oscars zurück. „Vergesst den Topf voll Gold – an diesem St. Patrick’s Day bieten wir euch etwas noch Besseres. Conan O’Brien wird offiziell die 98. Oscar-Verleihung moderieren!“, schrieb die Academy auf Instagram.

Die von Conan O’Brien moderierte Oscar-Verleihung sahen allein in den USA rund 19,7 Millionen Zuschauer im Fernsehen. Das ist ein leichter Zuwachs im Vergleich zu 2023, aber meilenweit entfernt von den 40 Millionen Zuschauern, die die Gala noch im Jahr 2014 vor den TV-Schirm locken konnte. Die Oscars kämpfen seit Jahren mit einem Image-Problem.

Fans begeistert: „Mach es jedes Jahr“

Doch Conan O’Brien wird zugetraut, das Publikum wieder zurückzuholen. Und die Nutzer in den Kommentaren sind zumindest schon einmal hellauf begeistert:

„Das sollte er auch. Conan war einer der besten Moderatoren, die wir seit langer Zeit hatten.“

„Die Oscars haben die Nachricht diesmal eindeutig verstanden.“

„Er hat das gut gemacht. Sehr verdient.“

„Er war fantastisch. Sehr froh, das zu sehen.“

„Oh yeah! Glückwunsch, Conan. Reines Talent, kein Glück benötigt.“

„Mach es jedes Jahr.“

Die 98. Oscars werden am Sonntag, den 15. März 2026, verliehen.