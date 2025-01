Oscars vor Absage? Diese Worte sind eindeutig

Es ist jedes Jahr aufs Neue DIE Party der internationalen Filmszene: Die Oscars sind der wichtigste Filmpreis der Welt. Wer sich zu den glücklichen Gewinnern einer der goldenen Statuen zählen darf, ist ganz oben in Hollywood angekommen. Selten jedoch gab es so viele Diskussionen um die bekannteste Preisverleihung der Welt wie in diesem Jahr.

Am 2. März, so der Plan, sollen die Oscars in Los Angeles stattfinden. In der Stadt, die seit Tagen von schrecklichen Feuersbrünsten geplagt ist. Der Stadt, in der Tausende ihre Häuser, ihre Wohnungen, ihr zu Hause verloren haben. Ist das die richtige Zeit, um in teuren Roben über den roten Teppich zu schreiten?

++ Bittere Nachricht für Oscars 2025 – der Schaden ist immens ++

Finden die Oscars statt, obwohl Los Angeles brennt?

Nein, sagt zumindest Stephen King. Der Meister des Horrors kündigte gar an, die Oscars in diesem Jahr zu boykottieren. „Ich verstehe, was ihr über die Oscars sagt, und dass sie eine Feier des Lebens sind und die Show weitergehen muss, bla-bla-bla, und so weiter und so fort. Das macht alles bis zu einem gewissen Grad Sinn, aber für mich fühlt es sich trotzdem an, als würde Nero Geige spielen, während Rom brennt. Oder in diesem Fall, als würde er schicke Kleidung tragen, während LA brennt“, so King auf der Social-Media-Plattform „Bluesky“. Und weiter: „Kein Glamour, wenn Los Angeles in Flammen steht.“

Ob sich die Veranstalter davon beeindrucken lassen? Unwahrscheinlich. So sollen an diesem Wochenende die Nominierten für den wichtigsten Filmpreis des Jahres bekanntgegeben werden. Zu den Favoriten auf eine Nominierung zählen unter anderem der Film „Wicked“, Schauspielerin Nicole Kidman für ihre Rolle in dem Film „Babygirl“, Kieran Culkin in „A Real Pain“ oder auch Schauspieler Timothée Chalamet für seine Rolle des Bob Dylan in dem Streifen „Like A Complete Unknown“.