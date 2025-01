Bittere Nachricht für Oscars 2025 – der Schaden ist immens

Hollywood in Aufruhr! Die Oscar-Verleihung 2025 könnte erstmals in ihrer 96-jährigen Geschichte abgesagt werden. Der Grund: verheerende Waldbrände, die Los Angeles und Umgebung heimsuchen. Die Situation ist so ernst, dass selbst die strahlendste Nacht der Filmwelt auf der Kippe steht.

Die glorreiche Oscar-Nacht könnte einem düsteren Kapitel weichen. Stars wie Tom Hanks, Emma Stone und Steven Spielberg beobachten die Lage mit Sorge. „Feiern, während Menschen leiden? Undenkbar!“, heißt es aus Insider-Kreisen laut „The Sun“. Die Verantwortlichen wollen nicht den Eindruck erwecken, dass Glamour über Menschlichkeit steht.

Die Feuer haben bereits mindestens 25 Menschenleben gefordert, und mehr als 200.000 Einwohner mussten fliehen. Währenddessen stehen die Villen der Stars in Montecito, darunter das Anwesen von Harry und Meghan, in höchster Alarmbereitschaft. Der kalifornische Traum droht im Rauch zu ersticken.

Ein Notfallplan für die Oscars liegt bereit. Die Academy hat bereits diverse Events gestrichen, darunter das Nominierten-Mittagessen. Selbst die luxuriösen Goodie Bags, gefüllt mit exklusiven Geschenken, wurden als „geschmacklos“ gebrandmarkt und aus dem Programm genommen.

Prominente wie Annie Lennox helfen tatkräftig vor Ort, während die Academy überlegt, wie man in dieser Katastrophe angemessen reagiert. Die Brände haben nicht nur Häuser, sondern auch Herzen zerstört. Vom A-Promi bis zum einfachen Kellner – das Leid zieht sich durch alle Schichten.

Hollywood zeigt sich solidarisch, und die Frage bleibt: Wird der rote Teppich dieses Jahr ausgerollt, oder wird die Show des Jahres verschoben? Die Oscars sind nicht nur eine Feier, sondern auch ein wirtschaftliches Schwergewicht. Eine Absage hätte immense finanzielle Auswirkungen.

Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Lage entwickelt und ob Hollywood seinen Glanzmoment am Sonntag (2. März) verschieben muss.