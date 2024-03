Oscar-Chance für Sandra Hüller: Von Thüringen nach Hollywood

Wenn am Sonntagabend (10. März) in Hollywood die Oscars verliehen werden, könnte Sandra Hüller Geschichte schreiben. Mit ihrer beeindruckenden Darstellung in „Anatomie eines Falls“ steht sie im Scheinwerferlicht der internationalen Filmindustrie.

Schon jetzt ist sicher: Hüllers Talent hat sie weit gebracht. Nun könnte es mit einem Oscar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ gekrönt werden. Doch was macht die Schauspielerin so einzigartig?

Oscars 2024: Sandra Hüller – Von Thüringen nach Hollywood

Diskretion ist ihr Markenzeichen, und doch schillert das Leben der 45-jährigen Sandra Hüller hell und klar. In Suhl geboren, fand sie in einer Familie voller Pädagogen ihren Weg zur Schauspielerei. Heute lebt sie in Leipzig, zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Hund, und widmet sich abseits des Rampenlichts dem familiären Leben.

Mit einer schillernden Karriere, die nach ihrem Abschluss an der Schauspielhochschule „Ernst Busch“ in Berlin begann, hat sich Hüller eine beeindruckende Filmografie aufgebaut. Ihr Spielfilmdebüt gab sie in „Requiem“ als Michaela Klingler, eine Performance, die ihr den Deutschen Filmpreis einbrachte. Fortan reihte sich Auszeichnung an Auszeichnung, darunter der Silberne Bär und der Bayerische Filmpreis.

Oscars 2024: Sie feiert Internationaler Durchbruch

Nach ihrem internationalen Durchbruch mit dem Oscar-nominierten Spielfilm „Toni Erdmann“ im Jahr 2016 zeigt Sandra Hüller nicht nur vor der Kamera ihr Können. Auch auf der Theaterbühne ist sie zu Hause. Ein Jahr nach ihrer Rolle in der Oper „Penthesilea“ am Salzburger Landestheater im Jahr 2018 wird sie bei der Kritikerumfrage der Zeitschrift „Theater heute“ als Schauspielerin des Jahres für ihre herausragende Darstellung ausgezeichnet.

Nun, im Jahr 2024, ist die Nominierung für den Oscar als beste Hauptdarstellerin in „Anatomie eines Falls“ der vorläufige Höhepunkt ihrer Karriere. Die Auszeichnung würde nicht nur ihre Leistung ehren, sondern auch das deutsche Kino auf die internationale Bühne heben. Mit Stolz und Vorfreude blickt Deutschland, insbesondere ihre thüringische Heimat, auf diesen besonderen Moment.

Gespannt wird ganz Deutschland darauf warten, wenn es heißt: „And the Oscar goes to…“

Die Oscar-Verleihung findet in der Nacht von Sonntag (10. März) auf Montag statt und wird auf ProSieben ausgestrahlt. Die Übertragung startet um 23:25 Uhr mit dem Oscar-Countdown. Die eigentliche Verleihung beginnt um 0 Uhr deutscher Zeit.