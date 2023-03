Oscars: Chris Rock spricht erstmals über Ohrfeige von Will Smith – seine Worte gehen unter die Haut

Es war der Skandal bei den Oscars 2022: Will Smith stürmte die Bühne, als Comedian Chris Rock Witze über die Glatze seiner Frau Jada machte – und ohrfeigte den Moderator vor versammelter (Star-) Mannschaft.

Während Will Smith sich kurz danach öffentlich entschuldigte und sein Verhalten bereute, schwieg der US-Komiker fast ein Jahr zu dem demütigenden Vorfall – bis jetzt. Bei dem Netflix-Live-Event „Selective Outrage“ (zu deutsch: Selektive Empörung) spricht Chris Rock Worte aus, die gerade Will Smith nicht gerne hören wird.

Oscars: Ohrfeige von Will Smith „tut immer noch weh“

Lange hielt sich Chris Rock bezüglich des Oscars-Skandals bedeckt, jetzt schlägt er gewissermaßen in Richtung Will Smith zurück – und das vor laufender Kamera am Samstagabend (4. März) auf Netflix. „Die Leute fragen: ‚Hat es wehgetan?‘ Es tut immer noch weh“, erklärt der 58-Jährige.

Vor allem, weil Chris Rock den Schauspieler „sein ganzes Leben lang“ geliebt habe – bis zu jener Nacht am 28. März 2022. Will Smith gibt der Comedian dabei aber gar nicht die Hauptschuld an dem Desaster, packt dabei private Details aus der Vergangenheit aus. So hätte er sich von Jada Pinkett Smith schon des öfteren provoziert gefühlt, unter anderem, als sie ihn 2016 dazu aufforderte, die Oscars nicht zu moderieren, weil Will Smith nicht mit einer Nominierung bedacht wurde.

Auch das Privatleben von Will Smith und Jada wurde während der Netflix-Show ausgebreitet, wie die Affäre der 51-Jährigen, die sie selbst in ihrer Talkshow ausbreitete – darauffolgende Häme in der Öffentlichkeit habe bei Smith eine Wut verursacht, die Chris Rock auf der Oscar-Bühne abbekommen habe. „Sie hat ihn mehr verletzt als er mich“, stichelt er gegen den Oscar-Preisträger.

Oscars: „Kämpfe nicht vor den Augen der Weißen“

Obwohl die Netflix-Sendung von Chris Rock ein Comedy-Format darstellt, schlägt Chris Rock durchaus ernste Töne an – und hat dem Schauspieler die Ohrfeige offensichtlich bis heute nicht verziehen.

Alle hätten ihn gefragt, warum er nach der Ohrfeige nicht zurückgeschlagen habe: „Weil ich Eltern habe. Und wisst ihr, was die mir beigebracht haben? Kämpfe nicht vor den Augen der Weißen.“

Die Oscars 2023 (Sonntag, 12. März) werden übrigens ohne Will Smith stattfinden. Der Schauspieler ist für zehn Jahre von der Verleihung ausgeschlossen worden.