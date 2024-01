„Oppenheimer“-Star Cillian Murphy: Kommt es jetzt zum Kino-Hammer?

„Oppenheimer“-Star Cillian Murphy – auch bekannt als Thomas Shelby aus der Hit-Serie „Peaky Blinders“ – surft gerade auf der Erfolgswelle. Am Sonntag (7. Januar) wurde der Ire für seine Darstellung des Physikers, der die Atombombe entwickelte, mit dem Golden Globe als „Bester Hauptdarsteller in einem Drama“ ausgezeichnet – auch für die Oscars gilt er in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ als absoluter Favorit.

Dass ein Film wie „Oppenheimer“ – drei Stunden Laufzeit, teilweise schwarz-weiß, fast nur aus Dialogen bestehend – weltweit 950 Millionen US-Dollar einspielen würde (Platz 63 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten?!), hätte wohl niemand erwartet. Und jetzt könnte direkt die nächste Kino-Überraschung in Murphys Karriere bevorstehen!

Kino-Hammer um „Oppenheimer“-Star Cillian Murphy?

Denn jetzt könnte der Hollywood-Star zu einer Filmreihe zurückkehren, die wahrscheinlich nur noch die wenigsten auf dem Schirm haben. Wir reisen dafür zurück ins Jahr 2002. Damals kam ein kleiner britischer Independent-Horror-Film namens „28 Days Later“ ins Kino – der sich zum Mega-Hit entwickelte und das Zombie-Genre nachhaltig veränderte. Regie führte „Trainspotting“-Macher Danny Boyle. Und in der Hauptrolle: Cillian Murphy, damals 26 Jahre alt und der breiten Zuschauerschaft noch weitgehend unbekannt.

8 Millionen Dollar Budget – 84 Millionen Dollar an den Kinokassen. Ein Mega-Erfolg! Deshalb folgte 2007 die Fortsetzung „28 Weeks Later“, allerdings ohne Boyle und Murphy. Danach wurde es jedoch ruhig um die Reihe – bis jetzt…

Fortsetzung zu „28 Days Later“ geplant

Denn wie „Variety“ berichtet, arbeiten Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland an einer Fortsetzung zu „28 Days Later“. Ja genau – eine Fortsetzung zum ersten Teil, nicht zum zweiten. Der Film soll „28 Years Later“ heißen (obwohl der Original-Film erst 22 Jahre auf dem Buckel hat) – und es besteht die Hoffnung, damit sogar eine ganz neue „28“-Trilogie einleiten zu können.

Cillian Murphy in „28 Days Later“ (2002). Foto: imago stock&people

Große Pläne. Und während die ersten Filme noch mit Mini-Budgets auskamen, sollen für die neuen Zombie-Epen satte 75 Millionen Dollar bereitgestellt werden. Absolutes Blockbuster-Niveau!

Murphy vor Horror-Comeback?

Die große Frage ist nun: Kehrt auch Cillian Murphy nach über zwei Jahrzehnten wieder zum Horror-Franchise zurück? Mit einem (potentiellen) Oscar-Preisträger in der Hauptrolle ließe sich der Film womöglich noch besser vermarkten – vom Talent des Iren mal ganz abgesehen. Und Lust hätte der „Oppenheimer“-Star auf jeden Fall, wie er bereits 2022 im Gespräch mit dem „New Music Express“ verriert.

„Jedes Mal, wenn ich Danny (Boyle) oder Alex (Garland) treffe, erwähne ich es“, so Murphy. „Ich habe ihn (28 Days Later) kürzlich meinen Kindern gezeigt – an Halloween vor vier oder fünf Jahren – und sie waren begeistert. Er hat sich wirklich gut gehalten, was erstaunlich ist für einen Film, der 20 Jahre alt ist. Also ja, ich liebe die Idee und finde sie sehr ansprechend.“ In Murphys Augen sei jetzt „ein sehr guter Zeitpunkt“ für eine Fortsetzung.

Die Fans dürfen also gespannt sein, ob es zu einem Wiedersehen kommen wird.