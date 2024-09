Oliver Welke: Kurz nach der „heute Show“ platzt die Bombe

In politischen Zeiten wie diesen liegen die Gags beinahe auf der Straße. Umso schöner für eine Satire-Sendung wie die „heute Show“ im ZDF, die sich nach den Rücktritten der Grünen-Vorsitzenden, den Vorkommnissen im Thüringer Landtag und derlei anderer politischer Verfehlungen wohl kaum vor Ideen retten können. Und so ist es nur wenig verwunderlich, dass Moderator Oliver Welke am Freitagabend (27. September 2024) mit einer pickepacke vollen Sendung aufwarten konnte.

Noch schöner für die Macher der ZDF-Show: Die Zuschauer schalteten die „heute Show“ fleißig ein und bescherten Oliver Welke und Co. damit ein gelungenes Wochenende. Die Quoten nämlich waren sowohl im Gesamtpublikum als auch bei den jungen Zuschauern enorm gut.

Oliver Welke und die „heute Show“ sahnen ab

3,52 Millionen Menschen wollten die Sendung um 22.30 Uhr insgesamt sehen. Ein starker Marktanteil von 20,2 Prozent, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Und auch bei den jungen Zuschauern lief es bestens.

Wurde die „heute Show“ mit Anchorman Oliver Welke doch zweitmeist gesehene Sendung des Tages beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. 0,8 Millionen schalteten ein, bescherten dem ZDF einen Marktanteil von 21,1 Prozent. Mehr Leute wollten nur die ARD-„Tagesschau“ um 20 Uhr sehen.

Auch Horst Lichter wieder erfolgreich

Damit lagen Oliver Welke und Co. auch zuschauertechnisch klar vor Sendungen wie „The Voice of Germany“ bei Sat.1 oder „Top Dog Germany“ bei RTL. Im Gesamtpublikum konnten noch „Ein Fall für zwei“ mit 4,18 Millionen Zuschauenden und 17,6 Prozent Marktanteil sowie „Kanzlei Liebling Kreuzberg“ mit 3,81 Millionen und 16,3 Prozent Marktanteil gute Zahlen einfahren.

Ebenfalls wieder richtig gut: Horst Lichter und „Bares für Rares“: 1,89 Millionen Menschen wollten die ZDF-Trödelshow insgesamt sehen und ließen die Macher über 20,6 Prozent Marktanteil jubeln.